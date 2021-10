După ce PDM a ajuns la sub 2%, Pavel Filip anunță că pleacă de la şefia partidului

Liderul Partidului Democrat din R. Moldova (PMD), Pavel Filip, se retrage de la conducerea formaţiunii. Anunţul a fost făcut cu puţin tump în urmă, în cadrul unui bfiefing de presă.

„Am anunţat astăzi colegii că am decis să mă retrag de la conducerea PDM. Rămân convins că Moldova are nevoie de oameni competenţi, că PDM încă mai are ce oferi ţării noastre şi că are dreptul de a se reinventa şi a reveni în forţă, cu altă conducere.

Vreau să mulţumesc colegilor de partid pentru încrederea pe care mi-au acordat-o şi pentru tot ce am învăţat alături de voi, dragi colegi. Ştiţi că am vrut să anunţ această decizie imediat după alegeri, dar am vrut să plec împăcat ştiind că las partidul într-un sediu nou, cu bugetul şi cheltuielile planificate până în 2023, cu staff funcţional şi gata de muncă. Vă doresc succes în continuare”, a scris Filip pe pagina sa de Facebook.