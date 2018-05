După cinci ani o trupă adorată de milioane de fani s-a întors cu o nouă piesă. Piesa face furori // VIDEO

Backstreet Boys a revenit pe scena muzicală cu un nou single. Trupa a lansat piesa „Don’t Go Breaking My Heart”, care va apărea pe următorul lor album. Deocamdată acesta nu are încă un nume.

Pentru grup, este primul single din 2013.

Membrii trupei sărbătoresc luna următoare 25 de ani de când cântă împreună. Noul album urmează să fie lansat la sfârșitul acestui an, scrie CNN.











Sursa: antena3.ro