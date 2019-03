După Kaufland, un alt lanț de supermarketuri din România majorează masiv salariile. Care va fi cel mai mic venit în companie

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Un bărbat din Marea Britanie a devenit al doilea adult din lume în cazul căruia s-a acționat cu succes împotriva virusului HIV prin transplant de măduvă osoasă de la un donator rezistent la virus, informează The Guardian.

Keith Flint, solistul The Prodigy, s-a sinucis la doar câteva zile după ce s-a despărțit de soția sa și și-a scos casa la vânzare, transmite presa britanică.

Sunt nevoiţi să caute prin gunoi pentru a se hrăni. Este soarta a mii de venezueleni aduşi sub pragul sărăciei de anii de criză politică şi economică. Regimul Maduro nu recunoaşte că proprii cetăţeni mor de foame şi respinge orice ajutor umanitar internaţional. Liderul Opoziţiei...

„Rusia a trecut de la dorința de a vedea Europa câștigând autonomie strategică tot mai mare, așa cum a fost la începutul anilor 2000 (înainte de summitul Rusia-UE de la St. Petersburg în 2003, războiul din Irak în același an), la dorința de a...

Retorica din campania electorală trebuie abandonată, iar forțele politice reunite sub umbrela blocului ACUM trebuie să se implice în crearea noii guvernări, ca să nu aibă de suferit cetățenii. Opinia a fost exprimată de către președintele PDM, Vlad Plahotniuc.

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

În prezent, Lidl are aproximativ 260.000 de angajați, dintre care peste 5.500 în România, unde retailerul german are deschise peste 240 de magazine și 4 centre logistice.

Lidl mai oferă și tuturor angajaților din magazine două zile libere, atât de Crăciun, cât și de Paște. Totodată, angajații sunt remunerați pentru orele suplimentare, iar plata se face pentru fiecare minut lucrat peste program. În plus, începând cu acest an, Lidl introduce un spor pentru orele lucrate în zilele declarate sărbători legale și dublează sporul pentru orele lucrate în week-end.

În plus, Lidl are o politică de salarizare în trepte, salariul crescând anual, în primii ani de activitate în companie. Dacă până în anul fiscal 2018, măririle salariale bazate pe vechime aveau loc garantat în primii 3 ani de la angajare, Lidl introduce o nouă grilă pentru toți lucrătorii din magazine și depozite. Astfel, începând cu 2019, creșterile salariale ale acestor categorii sunt garantate în primii 4 ani de la angajare.

Potrivit unui anunț al companiei, în luna martie a acestui an, niciun angajat Lidl România nu va realiza un venit lunar mediu mai mic de 3.500 de lei brut (2.180 de lei net), sumă ce include salariul și tichete de masă, bonusuri anuale de Paște și de Crăciun, precum și alte tipuri de bonusuri. La acesta se adaugă și alte sporuri în funcție de specificul activității.

