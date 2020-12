După o săptămână de rechemarea lui Andrei Neguță (pentru contrabandă cu anabolizante), nu este clar unde este decretul lui Igor Dodon

Contactată de Jurnal TV, purtătoarea de cuvânt a Președinției, Carmena Sterpu, ne-a spus că ”Decretul a fost semnat de președintele Republicii Moldova după ce acesta a fost prezentat de Guvern.” Întrebată de ce decretul nu a fost publicat încă în „Monitorul Oficial”, Carmena Sterpu nu a mai răspuns. Nu am primit răspuns nici la solicitarea de a ni se arăta vreo copie a documentului cu semnătura lui Igor Dodon pe el.

Am căutat decretul semnat de Igor Dodon în „Monitorul Oficial”, dar nu l-am găsit . Acesta încă nu a fost publicat. Am găsit doar Hotărârea de Guvern privind rechemarea lui Andrei Neguță în ediția din 11 decembrie a „Monitorului Oficial”.

La o săptămână după ce Guvernul a anunțat rechemarea lui Andrei Neguță din funcția de ambasador al Moldovei în Federația Rusă, urmare a scandalului anabolizantelor diplomatice, decretul lui Igor Dodon așa și nu a fost publicat în „Monitorul Oficial”. Președinția ne asigură că documentul există, doar că acesta este de negăsit. Mai mult, purtătoarea de cuvânt a președintelui în exercițiu nu a binevoit să ne prezinte vreo copie a documentului cu semnătura președintelui sau să ne arate unde acesta poate fi accesat? Expertul în drept constituțional, Nicolae Osmochescu, susține că rechemarea lui Neguță are loc cu multiple abateri, iar în spațiul public au apărut informații precum că rechemarea ambasadorului se tărăgănează intenționat.

Actualitate 15 Decembrie 2020, ora: 16:51

În 2005, la treisprezece ani dupa admiterea (1992) Republicii Moldova in Organizatia Natiunilor Unite (ONU), Adunarea Generala a organizatiei mondiale a proclamat Ziua internațională a solidarității care se marcheaza la 20 decembrie in fiecare an.