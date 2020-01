După Olesea Stamate, Vlad Țurcanu și Dorin Chirtoacă CANDIDEAZĂ pentru funcția de deputat din circumscripția Hîncești / 15 martie 2020

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Apple pregăteşte un model de iPhone mai ieftin decât toate cele pe care le are în prezent în portofoliu, acesta urmând să intre pe piaţă la începutul primăverii.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, spune că este sătul să primească lecții de la liderii europeni privind relațiile strânse pe care le are cu Rusia și China, insistând că Belgradul rămâne fidel dorinței de aderare la Uniunea Europeană, în ciuda...

Soțul său este regizorul Jon Peters, cel care a produs filmele ”Superman”, „Flashdance” şi „A Star Is Born”. Pamela Anderson, în vârstă de 52 de ani, și-a unit destinul cu Jon Peters, în vârstă de 74 de ani, în cadrul unei...

Reușiți să prindeți TICKET TO LOVE și să călătoriți cu locomotiva care vă duce spre dragoste! Pe data de 9 februarie, de pe peronul Gării Feroviare pornește locomotiva iubirii YARDSALE care ține drumul spre primăvară! În timp ce trenul așteaptă la peron, împreuna...

„Astăzi la Hâncești a avut loc reuniunea reprezentanților partidelor de la centru și din teritoriu din cadrul Mișcării Politice „UNIREA”. În urma schimbului de opinii, s-a decis propunerea subsemnatului, în calitate de candidat din partea MPU, în circumscripția nr. 38 Hâncești, pentru alegerile parlamentare din 15 martie. Am format grupul de inițiativă, iar mîine mergem la Consiliul de Circumscripție Hâncești, pentru a solicita listele de subscripție”, a scris Dorin Chirtoacă. Amintim că alegerile parlamentare noi în circumscripția uninominală nr.38 de la Hâncești se vor desfășura pe 15 martie, după ce deputatul PD Alexandru Botnari a renunțat la mandatul său, preferând fotoliul de primar la Hâncești. Precizăm că formațiunea Mișcarea politică „UNIREA” este constituită din următoarele partide: Partidul Democrația Acasă, Partidul Liberal, Partidul Național Liberal, Partidul Popular Românesc și Uniunea Salvați Basarabia. Ceilalți candidați cerți sunt - Olesea Stamate (PAS), Ion Mereuță (PD) și Vlad Țurcanu (PUN).

