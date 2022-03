După rivalele Nike și Puma, Adidas suspendă activitățile în Rusia

Adidas, companie germană de echipament sportiv, a decis să suspende toate activitățile sale în Rusia ca urmare a invadării Ucrainei. Decizii similare au fost luate și de Nike și Puma.

„Am decis să suspendăm operaţiunile magazinelor şi site-ului nostru de comerţ electronic din Rusia până la noi ordine”, a anunţat compania, luni seară.

Totuşi, grupul va continua să-şi plătească angajaţii din Rusia. Adidas are, într-o zonă care cuprinde Rusia şi Comunitatea Statelor Independente (CSI), inclusiv Ucraina, în jur de 500 de magazine proprii, din cele aproape 2.200 la nivel mondial şi are aproape 7.000 de angajaţi acolo, conform Sporthotnews.ro.

Adidas a anunţat, pe 1 martie, că şi-a suspendat parteneriatul cu Federaţia Rusă de Fotbal, care data din 2008.

„Monitorizăm situaţia îndeaproape şi vom lua noi decizii de afaceri dacă este necesar”, a mai precizat compania.

Adidas is closing stores in #Russia and suspending online sales, but the company has not completely exited the Russian market yet. pic.twitter.com/IPazxq3gy0