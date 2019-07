După terminarea Game of Thrones, mii de români își abandonează dragonii

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Bautura de culoarea ciocolatei confera organismului un efect revigorant si nu numai. Beneficiile cafelei o plaseaza in topul listei cu licori bune pentru sanatate.

În primul trimestru al acestui an exportul de nuci și alune s-a diminuat cu 28,4%, arată date ale Băncii Naționale a Moldovei. O explicație a acestei evoluții este scăderea semnificativă a prețului de export, declarat în vamă.

Aceeași situație se repetă peste tot în țară, cabinetele veterinare fiind copleșite de cetățeni care găsesc dragoni vagabonzi pe stradă și îi aduc ca să nu dea peste mașini. “Chiar astăzi ne-a adus cineva un dragon de 6 luni sub tratament. Nu e microcipat, nu e nimic”, spune doctorul Lascăr de la Clinica “Cinci Lăbuțe, Două Aripioare și o Codiță”. “Tot ce putem să le facem e să-i castrăm și să le dăm drumul pe stradă în speranța c-or să se întoarcă acasă.”

“Cît era mici, era drăguți”, spune Marin P., care a cumpărat trei pui de dragon de la o tarabă din Piața Obor. “Se mai juca copiii cu ei, îi punea să aprindă aragazul. Dar acuma e bătaie mare de cap. Roade mobila, se pișă foc peste tot pe covor, arde oameni, nu te înțelegi cu ei. Plus că nu vrea nimeni să-i scoată în parc să-i plimbe, nu strînge nimenea după ei. Mai bine să le dau drumu’ pe stradă, poate își găsește și ei un rost în viață, cineva cu cetate, ca să aibă loc să se cherlăie.”

Mii de români care, în febra serialului Urzeala Tronurilor, și-au cumpărat dragoni, astăzi îi abandonează pe stradă, spunînd că sînt greu de crescut și oricum acum, că s-a terminat povestea, nu mai are nici un rost să crească o reptilă uriașă care scuipă foc, în două camere la bloc.

