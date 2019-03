Duster, cel mai profitabil model, a ajuns la 80% din producţia Automobile Dacia, care în primele două luni a produs maşini de 1 miliard de euro

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Biroul politici de reintegrare vine cu o precizare cu referință la incidentul produs la Uzina Metalurgică din or. Râbnița, unde ca urmare s-a oprit cuptorul.

Mai multe porturi au fost închise transportului fluvial şi maritim din cauza vântului puternic. De altfel, judeţul Constanţa se află sub avertizare Cod galben de vânt.

Producţia uzinei Dacia de la Mioveni a urcat în pri­me­le două luni ale acestui an cu 14,4% faţă de perioada simi­lară a anului trecut, la un total de aproape 65.000 de ma­şini, potrivit datelor Asociaţiei Construc­torilor de Auto­mo­bile din România (ACAROM).

Pe locul doi în topul producţiei este Sandero, cu aproape 6.200 de maşini, în scădere cu o treime, urmat de Logan cu 5.400 de maşini, valoare similară cu cea din 2018 şi Logan MCV, cu 3.000 de maşini, sub jumătate din volumele din 2018.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)