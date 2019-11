E incredibil! Cea mai rapidă mașină din lume. Viteza și prețul sunt amețitoare

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

În secțiile de vot din câteva școli și grădinițe din București, unde prezența la vot e aproape de zero, observatorii au identificat sute sau chiar mii de persoane care ar trebui să locuiască în același apartament, conform datelor existente la Evidența Populației. G4Media.ro a...

Vremea e încă frumoasă pentru perioada asta din an și poate că nu te-ai grăbit deja să-ți montezi anvelopele de iarnă. Dar, după ce o faci, ar fi bine să știi și câteva trucuri legate de pornirea motorului în anotimpul rece. Ca să n-ai probleme. În...

Aspark își dorește ca exteriorul Owl să înfățișeze o apariție feminină. Corpul prezintă un amestec de cute ondulate și curbe netede. Toate panourile sunt din plastic armat cu fibră de carbon, cu excepția unui cadru din oțel inoxidabil în acoperiș pentru un sprijin suplimentar. Înălțimea totală a mașinii este de doar 99.9764 inci (99 centimetri). Sub piele, există un monococ din fibră de carbon care cântărește doar 265 de kilograme (120 de kilograme).

Viteza maximă este de 249 mph (400 km / h). Mașina are o baterie litiu-ion de 64 de kilowati-oră care oferă o autonomie pretinsă de 450 de mile (450 de kilometri) în testul NEDC. Aspark spune că în viitorul apropiat ar putea fi disponibilă o baterie și mai mare.

Mașina își depășește rivalii electrici, de înaltă calitate, precum Rimac’s Concept Two și Tesla’s Roadster, care necesită 1,85 secunde, respectiv 1,9 secunde pentru a atinge aceași viteză. Owl a fost arătat pentru prima dată ca prototip în 2017, dar versiunea finală a primit „premiera mondială” la prestigiosul show auto, din noiembrie, la Dubai.

