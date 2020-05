„E timpul să luăm OZN-urile în serios”. Un interviu inedit cu Alexander Wendt, despre gestul Marinei SUA și semnele că extratereștrii ar fi pașnici

Pentagonul a dat publicității, recent, trei videoclipuri cu OZN-uri, înregistrate de Marina americană. Unul datează din 2004, iar celelalte două din 2015. Videoclipurile, care s-au scurs pentru prima oară în presă în urmă cu câțiva ani, arată… bine, nu este clar.

Există diverse obiecte – dintre care două arată ca niște aeronave – care se învârt pe cer și se deplasează în moduri care sfidează explicațiile facile. Pe măsură ce imaginile se plimbă pe ecran, puteți auzi emoția și confuzia piloților, exprimate în timp real, chiar când urmăresc ceea ce e în fața ochilor lor.

Eu nu sunt ceea ce ați putea numi un pasionat de OZN, dar videoclipurile respective sunt cele mai convingătoare pe care le-am văzut vreodată. Ele par să confirme, cel puțin, că OZN-urile sunt reale – nu că extratereștrii există, ci că există obiecte neidentificate care zboară pe cer.

Acum, cred eu că extratereștrii sunt reali? Da, probabil. Sunt nave spațiale care zboară în atmosfera noastră? Cine dracu știe?

Cel mai bun lucru care poate fi spus este că există șanse ca unele dintre aceste OZN-uri să fi fost construite de mâini non-umane și că, aș argumenta eu, acesta este un motiv suficient pentru a vorbi despre ele.

Așa că, în încercarea de a forța o conversație despre OZN în discursul public, am luat legătura cu Alexander Wendt, profesor de relații internaționale la Ohio State University. Wendt este un gigant în domeniul său de teorie a relațiilor internaționale, dar în ultimii 15 ani, a devenit un ufolog amator. El a scris un articol academic despre implicațiile politice ale OZN-urilor, în 2008 și, mai recent, a susținut o discuție TEDx prin reclama „tabuul” legat de studierea OZN-urilor.

La fel ca alți entuziaști, a petrecut mult timp analizând dovezile, gândindu-se la miză și teoretizând despre motivele pentru care extratereștrii ar vizita Pământul.

În această conversație, discutăm de ce oamenii de știință refuză să ia în serios OZN-urile, de ce crede că există șanse mari ca ET-urile să fie în spatele aeronavei în aceste videoclipuri și de ce consideră că descoperirea vieții extraterestre ar fi cel mai semnificativ eveniment din istoria umană.

Așadar, există extratereștrii? Alexander Wendt consideră că întrebarea aceasta e similară celei despre existența lui Dumnezeu. E în primul rând o întrebare stranie, dar, Wendt se destăiunie: „Cu siguranță cred că e foarte probabil ca viața extratersestră să existe undeva în univers și mai cred că mulți oameni de știință sunt de acord cu asta. Însă întrebarea reală e următoarea: Sunt extratereștrii aici? (…) Cred că, dacă sunt aici, probabil că au fost aici foarte mult timp. Și, uite, există cioplituri în lemn, din vremuri medievale, care par să reprezinte OZN-uri. Aparent, există și povești despre OZN în Biblie, sau cel puțin povești interpretate în acest fel. Deci cred că probabil au fost mult timp aici, dacă sunt aici”.

Mai jos, principalele declarații făcute de Alexandre Wendt, în interviul acordat Vox.

Apar pe cer lucruri care sunt ciudate și nu au o explicație evidentă. Acestea sunt OZN-uri și, ca în cazul oricărui alt fenomen neidentificat, ființele umane sunt creaturi curioase și, în mod normal, oamenii de știință se vor grăbi să studieze orice am găsi fascinant sau nedumerit. Dar, în acest caz, oamenii de știință nu o vor atinge cu un stâlp de 10 metri. Și acesta este tabuul.

Așadar, chiar dacă Marina spune acum: „Hei, iată că avem OZN-uri pe film”, oamenii de știință nu vor să le studieze încă. Așadar, pare să existe ceva care să împiedice comunitatea științifică de la implicarea în acest fenomen.

În 2008, într-o lucrare academică, argumentam că statul modern este ceea ce numim antropocentric. Practic, asta înseamnă că ființele umane sunt suverane. În vremuri străvechi, zeii sau natura se credea că stăpâneau totul. Acum este vorba de ființe umane. Iar acest principiu este întruchipat în stat. Și dacă pui asta în discuție, dacă pui la îndoială că statul nu este singurul suveran potențial aici, se pune sub semnul întrebării întreaga legitimitate a statului. Deci, întreaga viziune asupra statului modern este foarte vulnerabilă în problema OZN. Nici măcar nu puteți pune întrebarea, deoarece crește posibilitatea ca aici să existe „ET”-uri. Și asta ar arunca totul în aer.

În lucrarea noastră, ne-am ocupat doar de state. Ceea ce este interesant în ultima vreme este că statele par mai dispuse să se implice în această problemă decât oamenii de știință. Cred că există un hubris în comunitatea științifică, o credință că ființele umane sunt cele mai inteligente specii de pe această planetă și este foarte greu să ne confruntăm cu ideea că, dacă există extratereștri aici, sunt în mod evident mult mai deștepți decât noi.

Am primit o mulțime de e-mailuri de la oameni de știință, ca răspuns la discuția mea de la TEDx. Și toți au spus același lucru: „Vă mulțumim, am dori să putem studia acest lucru, dar nu putem, deoarece viața noastră depinde de obținerea de subvenții de la guvern și de la alte institute de cercetare și dacă apar îngrijorări că suntem interesați de OZN-uri, boom, nu vor primi niciun cent”. Dar cred totuși că majoritatea oamenilor de știință consideră că asta este tot prostie și asta este sincer dezamăgitor.

Nu știu ce se află în videoclipurile respective. Dar am ascultat piloții, vocile lor și am încredere în ei mult mai mult decât aș avea încredere în mine. Și, clar, ei văd ceva extraordinar. Acum, dacă este viață extraterestră, cine știe? Este o explicație plauzibilă. Cred că ar trebui să fim agnostici în acest sens și să studiem pur și simplu științific. Haideți să abordăm problema științific, apoi putem vorbi despre ce am găsit. Până când procedăm astfel, totul este o prostie.

Este adevărat că dovezile pe care le avem sunt foarte vagi. Cea mai mare parte este anecdotică, nu științifică. Multe dintre acestea sunt relatări ale martorilor oculari. Pe de altă parte, dovezi apar de mai multe decenii. Este ceva, în multe privințe, foarte consecvent și (apare) peste tot în lume. Sunt multe cazuri și există dovezi fizice sub formă de videoclipuri sau urme detectate de radar. Atunci când aceste dovezi provin de la Marina SUA, este sigur să spunem că este legitim.

Acum aproape cinci ani, câțiva colegi de-ai mei am format o organizație nonprofit, numită UFODATA. Obiectivul: crearea, la sol, a unei rețele de stații de supraveghere care să monitorizeze cerul 24/7 cu ajutorul camerelor și al altor tehnologii, în căutarea OZN-urilor. Orice vine, boom, camerele foto încep să tragă imagini sau capturi radar sau filmări până când trece OZN-ul. Tehnologia este foarte sofisticată acum și foarte ieftină.

Cred că o parte a problemei este aceea că OZN-urile nu se încadrează în parametrii acestor tehnologii pe care le folosim pentru a căuta asteroizi și meteoriți. Și, astfel, vor apărea doar ca zgomot de fond sau elemente nesemnificative. Aceasta ar fi o explicație pentru faptul că vedem mai puțin decât am putea să vedem.

În al doilea rând, nimeni nu s-a deranjat să caute de fapt OZN-uri. Căutăm viață extraterestră în jurul stelelor îndepărtate, căutăm comete, ne uităm la tot felul de alte lucruri din atmosferă. Nimeni, din câte știu eu, nu caută în mod serios OZN-uri. Dar, pentru mine, nu contează de ce nu vedem mai multe. Ceea ce contează sunt acele trei videoclipuri pe care Marina americană le-a lansat. Provoc pe oricine să le urmărească pe aceștia și să conchidă că nu există nimic demn de investigat. Acei piloți care au petrecut mii de ore pe cer, care zboară pe cele mai sofisticate mașinării din lume, văd ceva ce nu mai văzuseră și sunt copleșiți.

Din nou, acestea sunt videoclipuri lansate de US Navy, așadar, sunt înclinat să cred ceea ce văd. Ceea ce este izbitor este că obiectele nu se comportă ca niște fenomene naturale. Unul dintre obiecte se rotește în timp ce zboară împotriva vântului, ceea ce nu este normal. Și piloții sunt clar sub impresia că aceste obiecte sunt sub control inteligent.

Cred că majoritatea rapoartelor despre OZN au probabil explicații convenționale de genul acesta și sunt doar identificări greșite ale observatorilor de la fața locului. Într-adevăr, cazurile care fac parte din minoritatea hardcore nu beneficiază de acel tip de explicații evidente. Și de aici avem dovezi fizice mai bune sau surse cu autoritate, cum ar fi armata. Mă uit la aceste videoclipuri și nu mi se pare deloc false.

Pentru că dacă ET-urile ar fi descoperite, acesta ar fi cel mai important eveniment din istoria umanității. Dacă s-ar afla asta, ar putea fi un eveniment foarte periculos, în sensul că s-ar putea observa o prăbușire a autorității statului. Am putea vedea haos.

Posibilitatea de a intra în contact cu o civilizație care are cunoștințe mult mai mari decât noi este interesantă, terifiantă și imprevizibilă. Sentimentul meu este că, dacă sunt aici, sunt aproape sigur pașnici, pentru că dacă nu ar fi pașnici ne-ar fi ras de multă vreme. Probabil o pot face foarte repede. Deci presupunerea mea este că nu intenționează să ne facă vreun rău. Dar rămâne riscul că societatea ar putea face implozie sau s-ar putea destabiliza ca urmare a coliziunii cu ET-urile.

Îmi fac griji mai puțin de contact și faptul de a fi cucerit, dar mai mult de posibilitatea de a realiza că aceste lucruri sunt aici, urmat de o implozie a societății noastre. Așa că îmi fac griji mai mult pentru semenii mei decât de extratereștri. În acest sens, cred că nu sunt de acord cu premisa lui Hawking, potrivit căreia vor apărea și ne vor înhăța. Dar, sigur, este posibil să se afle într-o misiune de supraveghere. Oamenii raportează OZN-uri de cel puțin 80 de ani, deci aceasta este o misiune de supraveghere foarte lungă. Și, de asemenea, de ce ar vrea să ne cucerească? Ar fi ca și cum noi am cuceri furnici.