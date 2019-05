E.U. YES LA VOT. De ce sunt importante alegerile de pe 26 mai și ce impact vor avea

Prezenţa României în Uniunea Europeană a însemnat până acum un uriaş aport de capital financiar sub formă de sprijin, care să dezvolte infrastructura ţării şi să aducă prosperitate românilor. La 12 ani de la aderare, am contribuit cu peste 17 miliarde de euro, dar am primit aproape 56 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă un sold pozitiv de peste 38 de miliarde de euro. Bani care au ajuns în marea şi mica infrastructură, dar şi în investiţii private.

Încheiem în acest număr ciclul de materiale despre Târgul de Carte „Livre Paris 2019”. Cu Mircea V. Ciobanu, critic literar, am discutat după incendiul de la Catedrala Notre-Dame din capitala Franței, de aceea am abordat și acest subiect, care a sensibilizat...

Actualitate 27 Aprilie 2019, ora: 20:19

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...