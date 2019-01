Echipa lui Ilan Șor a renovat Casa de cultură din Jora de Sus

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Este esențial să îți detoxifici organismul dacă vrei să slăbești mai repede. Această băutură te ajută să scapi rapid de kilogramele în plus.

Nici bine nu a intrat Europa în noul an, că furtunile de zăpadă au răvăşit o bună parte din continent. Un val de ger arctic se îndreaptă spre sud-estul şi vestul Europei, avertizează meteorologii. În zonele turistice ale Greciei, un ciclon format în Marea Egee va...

Un ton de 278 de kilograme a fost vândut, sâmbătă, la un preţ record de 333,6 milioane de yeni (2,7 milioane de euro) la Tokyo, un succes neaşteptat pentru primele licitaţii din noul an la piaţa Toyosu, informează AFP.

Presa ucraineană a publicat un fragment din textului TOMOS-ului privind autocefalia Bisericii Ortodoxe din Ucraina semna de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, în care sunt expuse principiile de baza ale Bisericii Ortodoxe din Ucraina. Fragmentele de text au fost postate in Tweeter...

Cele două obiecte culturale au fost inaugurate într-o atmosferă de sărbătoare, adunând sute de locuitori ai comunei. Or, este prima dată, de la declararea Independenței, când în comună este renovată la acest nivel infrastructura culturală.

