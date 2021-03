Economia de după Covid nu va mai fi niciodată la cum era înainte: cele 7 lucruri care se vor schimba

Între România și Rusia relațiile sunt reci de mai multă vreme, dar Moscova continuă să-și exercite influența prin diferite pârghii atunci când are nevoie.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Exact un an în urmă, regimul dodonist a făcut cel mai jenant show menit să „sperie” virusul viral Sars-Cov-2, pe străzile din Chișinău a fost scoată tehnica blindată a Armatei Naționale.

În această polarizare, outsiderii tind să corespundă persoanelor tinere, femeilor și celor cu contracte de muncă atipice, în timp ce insiderii sunt în cele mai multe cazuri bărbați, adulți și persoane cu situații contractuale stabile. „Cei care au intrat pe piața muncii în timpul pandemiei vor suferi și în viitor din lipsa acestor contacte, iar acest lucru se aplică și în cazul afacerilor non născute. În acest sens, tinerii au fost puternic penalizați».

Dualizarea pieței muncii Pe piața muncii, pandemia a acutizat ruptura dintre insideri și outssideri. «În telemuncă au beneficiat cei care aveau deja o rețea bine definită. Dacă sunt un tânăr care nu are prea multe contacte, sau un start-up care încearcă să dezvolte o idee, e clar că sunt în afara jocului”, explică profesorul Galasso.

Într-o perspectivă viitoare, acest lucru ar putea extinde piața locurilor de muncă, deoarece în acel moment nu va mai fi esențial să angajezi o persoană care locuiește în acelaşi loc unde se află sediul companiei, sau în imediata vecinătate”, subliniază Vincenzo Galasso. Marile companii IT fac deja acest lucru și, în timp, această practică s-ar putea răspândi și la alte tipuri de muncă.

Mai multă automatizare Un alt efect al pandemiei este creșterea digitalizării, atât în ceea ce privește telemunca și învățarea la distanță, cât și în ceea ce privește cumpărăturile. „Ceea ce se întâmplă ne va conduce către o mai mare automatizare, deoarece cu toţii am început să folosim mai mult digitalul », observă profesorul Galasso. „Cu toate acestea, automatizarea a devenit o sursă de mari inegalități. Riscă să distrugă locuri de muncă fără a recrea multe altele, dar mai ales fără a crea locuri de muncă bune".

Datoriile corporative și moratoriile De asemenea, pandemia a determinat creșterea exponențială a datoriilor corporative. Resursele mobilizate de guvernele și băncile centrale din întreaga lume au contribuit la menținerea situației sub control. «Cu toate acestea, situația companiilor trebuie monitorizată, în special în Italia - spune profesorul Carletti - deoarece companiile sunt chemate să facă schimbări, atât din cauza situației pe care o trăim, cât și pentru că le impune Planul de redresare. Pentru a le face, însă, e nevoie de bani pentru a investi ”.

«Problema durabilității datoriei publice persistă, dar lumea s-a schimbat. Ne cinfruntăm cu o criză complet diferită de cea anterioară. Există mult mai multă disponibilitate din partea BCE și a Comisiei de a ajuta țările îndatorate și acesta este un semnal important pentru piețe ", subliniază profesorul Carletti. „În plus, ratele dobânzilor continuă să fie foarte mici. Dar dacă ar crește din nou, problema s-ar propune într-o manieră mai preponderentă ».

Explozia datoriilor publice La sfârșitul anului 2020, datoria globală a crescut, ajungând la 281 trilioane de dolari (aproximativ 235 trilioane de euro), sau echivalentul a 355% din PIB-ul mondial. Pentru a face față pandemiei, guvernele, anteprizele și familiile au acumulat datorii de 24 de miliarde de dolari, potrivit estimărilor Institute of International Finance (IIF) din Washington.

Vaccinul va deschide calea redresării, care în unele cazuri poate fi chiar mai puternică decât în perioada pre-Covid. Cu toate acestea, unele transformări, de la telemuncă la creșterea automatizării, sunt destinate să dureze în timp. Inegalitățile, exacerbate de pandemie, vor deveni mai evidente pe termen lung. În plus, există riscul ca politica monetară expansivă, esențială pentru a depăși criza, să favorizeze supraviețuirea companiilor zombie. "Trebuie să sprijinim lucrătorii, însă nu se pot susţine toate anteprizele - spune Elena Carletti, profesor titular de finanțe la Universitatea Bocconi - Va trebui făcută o schimbare epocală de natură antreprenorială".

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

