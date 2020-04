Economia R. Moldova față în față cu pandemia populismului

Astăzi este prea devreme să anticipăm impactul pe termen lung asupra economiei moldovenești. Multe vor depinde de încrederea societății în guvern, or la acest capitol stăm prost de tot. După cum spuneam la început, agenda guvernării este subordonată exclusiv intereselor electorale ale lui Igor Dodon. Acesta încearcă să impună o serie de măsuri drastice, la fel cum au făcut-o alte state, ignorând faptul că nu are nicio acoperie financiara. De fapt, prețul pentru toate deciziile regimului Dodon/Chicu va fi suportat de mediul de afaceri.

În perioada imediat următoare urmează a fi sistate aproape toate afacerile de prestări servicii și comerț, magazine, restaurante, cafenele, transport, turism, etc. Toate companiile ce desfășoară asemenea afaceri au costuri: salarii pentru concediu forțat, chirii, credite, energie electrică, impozite la stat, etc. Dacă în cazul statelor europene problema se pune cum vor fi compensate aceste pierderi, în cazul nostru problema se pune cu totul altfel: cine va supraviețui?

