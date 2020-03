Economist italian cu afaceri la Chișinău: „Cel mai probabil, micii producători vor DISPĂREA”

„Dacă tu produci morcovi, cartofi, ceapă trebuie să te conformezi anumitor cerințe. Un consumator nu va achita mai mult doar pentru că acest produs este din Moldova. Ieri am fost la un magazin unde am văzut pe rafturi inclusiv mere moldovenești, dar care erau mult mai scumpre decât cele de import. Problemă nu constă în preț, dar în calitatea acestor mere, care era foarte rea. Da, este altceva dacă vorbim despre produsele ecologice care sunt mai scumpe, dar au și calitate superioară”.

„Este foarte clar că ceea ce se întâmplă acum este ceva foarte complicat și nu există o rețetă care să poată soluționa problema imediat. Totuși, este evident un lucru și anume că în fiecare an ne confruntăm cu diferite dificultăți. La moment, luptăm cu efectele coronavirus, la anul nu este exclus că va fi secetă, iar peste un an înghețuri. Cert este faptul că, trebuie să identificăm soluții și pe termen scurt, dar și pe termen lung. Nu este doar opinia mea personală, dar producătorii mici vor dispărea, pentru că este, din ce în ce, mai greu să producă calitativ și eficient. Totodată, aceștia nu dispun de spații pentru păstrare, posibilități de promovare, dar și mai important, nu pot vinde peste hotare. Experiența țărilor vecine arată că, unica posibilitate de a se menține este să creeze asociații de producere, dar cel mai important de comercializare. Cred că în Republica Moldova principala problemă este faptul că, inclusiv autoritățile promovează producerea, dar problema constă nu în producere ci în comercializare. Dacă este să analizăm, a produce nu este cel mai complicat, greutățile apar atunci când trebuie să vindem produse calitative și sigure”, a spus Beniamino Contessotto.

