În acest an printre invitații festivalului sunt artiști din Elveţia, Cuba, Franţa, Germania, SUA, Belgia, Suedia, Marea Britanie, Olanda, Namibia, Ungaria, Italia, Serbia, România.



Ediția XVII al ETHNO JAZZ FESTIVAL va avea loc în perioada 28 septembrie – 1 octombrie în Chișinău, Bălți, Soroca și Tiraspol.



Promovând valorile etice ale societăţii multiculturale, toleranţa și creativitatea personalităţii, festivalul reflectă diversitatea tradițiilor folclorice uniți cu libertatea jazzului cosmopolit.

De-a lungul celor 16 ediţii anterioare, Festivalul a găzduit numărul impresionant de celebrităţi din mai mult de 40 de țări ale lumii, a demonstrat creativitate modernă, aducând în scenă cele mai exotice sau preistorice instrumente muzicale, dar și unul dintre cele mai importante dimensiuni valorice ale personalității - respectul pentru diverse tradiţii naţionale.





Participanții ediției din acest an sunt:

- GRAND PIANORAMAX trio (Elveția) format de Leo Tardin, care a primit Grand Prix la concursul de Piano Solo în cadrul Montreux Jazz Festival, Arthur Henry - Campionul Elveției la concursul de Beatbox, care împreună cu Dominique Burkhalter promovează stilistica jazzului post-modern și art rock.

- MARTIN TINGVALL TRIO (Suedia, Cuba, Germania) sunt headlinerii festivalurilor atât din America cât și din Europa, care se bucură de cea mai înaltă apreciere în lumea jazz-ului contemporan. Trio a primit 6 Premii Gold Record, 2 Premii Platinum Record și 4 ECHO Jazz Award: „Cel Mai Bun Ansamblu” în 2010, 2011, 2015, 2016.

- SARAH JANE MORRIS ȘI ANTONIO FORCIONE (UK/Italia) Sarah Jane este numită în presă „musical geniuses” asemeni Janis Joplin și Tom Waits. Ea va cânta împreună cu Antonio Forcione care este câștigător al premiilor: Best Spirit și Fringe Award la festival din Edinburgh, Award for Excellence în Adelaide, Premio Enriquez din Italia, unde a fost numit Best Musician of the Year, dar și Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi.

- DIME NOTES (UK /US) Andrew Oliver este câștigătorul mai multor premii americane. Din 2013 este stabilit în Londra unde a devenit un membru activ al scenei de jazz din Marea Britanie. Aici a inițiat trupa Dime Notes, repertoriul căreia este axat pe reinterpretări moderne ale creațiilor muzicale din periaoda anilor ‘20 și ‘30 ai secolului XX.

- SHISHANI & NAMIBIAN TALES (Namibia, Olanda, Ungaria, Belgia) este o formație care activează sub patronatul UNESCO. CD-ul formației a fost numit „Cel Mai Bun Album World Music” al anului 2016 din Olanda și s-a evidențiat pe locul 5 în Clasamentul Mondial ca unul din cele mai bune albume editate în lume în anul 2016.

- BALKAN STRINGS (Serbia) sunt virtozi ce dețin premii la concursuri internaționale din Italia în 2008, 2010 al Songwriting Competition 2005 din SUA la secțiunea World Music, dar și la International Guitar Competition 2007 în Buffalo, New York.

- THE B-GROOVE (Moldova) a fost fondată în 2011 de către basistul, compozitorul Iulian Munteanu, ulterior conducătorul și producătorul proiectului. Genurile abordate de trupă sunt ethno-jazz și funk-fusion. Tandemul muzical Ana Maria Surguci și Iulian Munteanu oferă grupului un sunet deosebit. Inspirați de melodiile Mariei Tănase, formația lucrează actualmente la cel de-al doilea album, cu nuanțe de fuziune ethno-jazz.

- MISSION CIMBALOM TRIO (România, SUA) trupa cu virtuozii renumiți Marius Preda, Decebal Badila, Emil Bizga, Owen Hart datorită talentului său au cucerit scenele din America şi Europa

- BERYWAM A CAPELLA GRUP (Franța) - Campioni ai Franței la concursul de Beatbox în anul 2017 – și-au unit eforturile și ambițiile pentru a câștiga Concursul Mondial de Beatbox, care va ave loc în noiembrie 2018. Folosind doar propriile voci, talentul lor indiscutabil, improvizația, spontanietatea și simtul umorului formația atinge nivelul unui stil propriu îmbinând diverse alte stiluri muzicale (funk, hip-hop, jazz, house, dubstep).

Festivalul este onorat de sprijinul Agenției Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare, Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Primăriei Municipiului Chişinău, Ambasada SUA, Ambasada Suediei, USAID, Ambasada Franței, Alianţa Franceză, Institutul Cultural Român, Anyway Travel, Doina Vin

Transportator Oficial – Compania Aeriană Ukraine International

Parteneri Media – TV Vocea Basarabiei, Noroc Media, Radio Europa Liberă, Observator Cultural, fest.md, diez.md, Maestro FM, Экономическое Обозрение, Katana Records, Imago Fm

Un eveniment sub egida Descoperă Moldova

Partener General - Victoriabank