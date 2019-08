Editorialist cu identitate falsă pe site-ul Sputnik de la Chișinău

Pe portalul Sputnik.md sunt publicate periodic editoriale semnate de o persoană cu numele Nicu Goncear, care abordează diverse subiecte. De asemenea, în rețeaua Facebook până recent a existat un profil cu numele Nicu Goncear. Deși în prezentarea sa era menționat că el a studiat în Chișinău și în prezent ar locui în Austria, în realitate nu există o asemenea persoană, iar portalul Sputnik.md folosește acest pseudonim pentru a semna diverse materiale tendențioase.



strong>Pe portalul Sputnik.md sunt publicate periodic editoriale semnate de o persoană cu numele Nicu Goncear, care abordează diverse subiecte. De asemenea, în rețeaua Facebook până recent a existat un profil cu numele Nicu Goncear. Deși în prezentarea sa era menționat că el a studiat în Chișinău și în prezent ar locui în Austria, în realitate nu există o asemenea persoană, iar portalul Sputnik.md folosește acest pseudonim pentru a semna diverse materiale tendențioase.

Nicu Goncear (scris și cu numele de Нику Гончар) este prezentat pe site-ul Sputnik Moldova ca autor de editoriale scrise în limba română și rusă. Descrierea este utilizată în ambele limbi. Goncear se prezintă pe site-ul Sputnik.md ca fost locuitor al orașului Chișinău, din Republica Moldova, care locuiește și lucrează în Austria de cincisprezece ani, împreună cu soția și copiii. El descrie ocupația sa ca „specialist în publicitate și PR”. Identitatea Goncear a fost utilizată pentru prima dată în ambele limbi pentru Sputnik Moldova în luna noiembrie 2015.

Imaginea de profil este trucată, alcătuită din mai multe bucăți de fotografii

Imaginea lui Nicu Goncear atât de pe site cât și de pe pagina de profil de pe Facebook prezintă chipul unui bărbat zâmbitor aflat în fața unui magazin de flori, care, ulterior s-a dovedit, este amplasat în orașul Viena din Austria.

Fotografia folosită pentru prezentarea acestui jurnalist de la Sputnik nu este autentică, deoarece prim-planul și fundalul imaginii sunt adaptate artificial. Mai mult, caracteristicile faciale ale lui Goncear prezentă un hibrid de diferite fețe, cu dovezi de manipulare foto.

O analiză detaliată a acestei fotografii arată că imaginea cu ochii așa-zisului editorialist este decupată de pe o altă imagine.

Colaj

Profil fake de pe Facebook



În aprilie 2019, a fost creat un cont Facebook cu numele Nicu Goncear folosind imaginea publicată pe Sputnik.md, prezentându-se ca „Jurnalist Sputnik”. Din luna iunie curent, acest cont nu mai este vizibil.

În perioada în care ProFact Moldova a verificat identitatea lui „Nicu Goncear”, contul de Facebook al acestuia a fost suspendat sau șters. Anterior, pe lângă fotografia de profil, pe acel cont, „editorialistul” de la Sputnik indica faptul că ar fi studiat la liceul „Principesa Natalia Dadiani” din Chișinău, iar ulterior, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În pofida faptului că are un volum mai mare de editoriale în limba rusă decât în limba română, contul a fost orientat către un public românesc. Niciunul dintre cei 218 de prieteni ai săi nu locuiesc în Austria, în ciuda pretenției sale de a fi rezident la Viena timp de cincisprezece ani.

Nu se știe dacă acest cont este dezactivat temporar de utilizator sau eliminat de Facebook.

NU există editorialistul Nicu Goncear

ProFact Moldova a solicitat ambelor instituții de învățământ să ne informeze dacă o asemenea persoană și-a făcut studiile acolo. „Vă aduc la cunoștință că Nicolae Goncear nu a fost găsit în cartea de evidență a liceului”, ne-au informat reprezentanții Liceului „Principesa Natalia Dadiani” din capitală.

Am contactat și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, acolo unde Goncear indica pe Facebook că ar fi studiat, fără a include însă și anii de studii. Reprezentanții Universității au precizat că nu pot verifica dacă o persoană a studiat în cadrul Universității pentru că „din păcate, nu avem o bază de date centralizată cu toți studenții sau absolvenții din toate timpurile. Pentru a putea verifica dacă respectiva persoană a studiat la noi, avem nevoie de mai multe informații: perioada studiilor, facultatea”. Pe contul său de Facebook, dezactivat sau șters între timp, nu apăreau însă informații despre perioada în care ar fi studiat la Universitatea din Iași sau facultatea pe care ar fi absolvit-o.

Nicu Goncear și textele sale denigratoare în adresa Campaniei Stop Fals!

În anul 2017, falsul editorialist Nicu Goncear a atacat campania STOPFALS!, desfășurată atunci de către Asociația Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și Asociația Telejurnaliștilor Independenţi din Moldova (ATVJI). În editorialul intitulat ”Cât de independentă este Asociația Presei Independente”, Goncear acuză cele trei organizații că ar gestiona ineficient banii donatorilor străini. Totodată, autorul își manifestă nemulțumirea față de un articol dezmințit în cadrul acestei campanii. Editorialul a fost publicat și în limba rusă. Articolul prezintă portalul Sputnik Moldova ca o „victimă”.

De asemenea, Nicu Goncear a publicat multe editoriale în care Blocul ACUM este criticat, în special în editorialele publicate după alegerile parlamentare din 24 februarie curent.

Sputnik.md utiliza două nume false: Nicu Goncear și Elena Komolova

Contactat de ProFact Moldova, Vladimir Novosadiuc, directorul Sputnik Moldova, a recunoscut că instituția media nu are un jurnalist cu numele „Nicu Goncear”, precizând că acesta, la fel ca și colega sa, „Elena Komolova” scriu „sub pseudonim”. „Este un pseudonim”, a repetat de câteva ori Novosadiuc, atunci când i-am spus că o persoană cu numele, datele și fotografia lui „Nicu Goncear” nu există în realitate. L-am întrebat apoi cine este persoana care scrie sub acest „pseudonim”. „Astea sunt taine redacționale. Asta este confidențial. Dacă el scrie sub pseudonim înseamnă că are motive să facă asta”, a reacționat Novosadiuc, precizând că jurnaliștii au dreptul să scrie sub pseudonim. „Dar, Dvs acum m-ați împins către un lucru foarte bun. Vă mulțumesc pentru apelul telefonic. Chiar acum am să adun autorii noștri, și cei titulari și cei netitulari, și am să le spun că începând cu săptămâna viitoare, interzic să se scrie sub pseudonime. Dvs m-ați „împins” către lucruri foarte bune”, a precizat Novosadiuc. Întrebat de ce, de la începutul lunii iunie 2019, „editorialiștii” Komolova și Goncear nu mai publică texte pe site-ul Sputnik, Novosadiuc a răspuns: „Păi, acum este perioada concediilor. Lumea se și odihnește”.



Agenția internațională de presă și radio Sputnik Moldova (Sputnik.md) și-a început activitatea în Republica Moldova în 2015.

Sputnik Moldova face parte din Agenția Internațională de Presă și Radio cu filiale multimedia în multe țări din lume. Politica editorială a acestei agenții este afiliată politicii Kremlinului.

În perioada preelectorală şi în campania electorală pentru alegerile parlamentare 2019 din Republica Moldova portalul Sputnik.md a avut un comportament părtinitor.

Potrivit Raportului MONITORIZAREA MASS-MEDIA în campania electorală pentru alegerile parlamentare 2019, portalul Sputnik.md a mediatizat campania electorală selectiv, fiind omise multe din evenimentele de rezonanță în această perioadă, în special cele care ar fi putut pune în lumină proastă actuala guvernare. După tonalitatea prezentării, președintele Igor Dodon a fost favorizat evident.