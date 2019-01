Editorialist, despre blocul ACUM: E stupid și riscant să ignori pericolul coloanei a cincea în chipul PSRM doar din „incompatibilitate” cu PD

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

”Faptul că Plahotniuc mizează pe lupta geopolitică nu anulează geopolitica, interesul Rusiei în regiune. E doar o dovadă că liderul PD nu e prost. E stupid și riscant să ignori, din „incompatibilitate” cu PD, pericolul coloanei a cincea în chipul PSRM, numai cine nu dorește nu vede acest pericol real. Iar cine disprețuiește geopolitica, nu are cum învinge oligarhia”, a scris Negru.

Acțiunile șefilor blocului electoral ACUM, care afirmă că lupta geopolitică nu are nicio treabă cu miza alegerilor parlamentare sunt stupide. De această părere este editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru. Jurnalistul afirmă că sunt foarte riscante și declarațiile Maiei Sandu și ale lui Andrei Năstase că nu vor face coaliție cu democrații împotriva socialiștilor, care fac deschis jocul Kremlinului în Moldova.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)