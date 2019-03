Editorialist, despre eșecul electoral al PAS-PPDA: În comparație cu echipa PDM, echipa blocului „ACUM” a părut slabă

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Cercetătorii americani au aflat de câte ore de somn are nevoie o femeie, în comparaţie cu un bărbat.

Frunzele verzi de urzică au o valoare nutritivă excelentă. Bogate în minerale (fier, calciu, magneziu, fosfor, potasiu) și vitamine (A, B, C, E, K), ele suprimă pofta de mâncare, motiv pentru care sunt ideale în curele de slăbire.

Horoscop 8 martie 2019. Zi plină de dragoste, pentru mai multe zodii. Săgeata lui Cupidon lovește precis și exact la momentul potrivit. Cine are curajul să facă primul pas va avea parte de clipe unice. Sufletul-pereche e mai aproape ca niciodată.

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

O echipă internaţională de astronomi, condusă de studentul Ashley Chontos de la University of Hawaii, a anunţat confirmarea primei exoplanete identificată de misiunea Kepler a NASA.

Declarația lui Andrei Năstase despre pretinsa fraudare a alegerilor demonstrează faptul că acesta nu are simțul măsurii. De această părere este jurnalistul Nicolae Negru, într-un editorial publicat de Ziarul Național. În opinia sa, comportamentul irațional al lui Năstase este unul dintre motivele pentru care blocul ACUM a obținut un scor sub așteptări la alegerile din 24 februarie.

