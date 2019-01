Editorialist: Maia Sandu ar trebui să dea dovadă de principialitate și să ceară retragerea lui Andrei Năstase din cursa electorală

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Rusia a instalat sisteme balistice care pot transporta ogive nucleare pe litoralul nordic al Mării Negre, lângă graniţa cu Ucraina, ca răspuns la intenţia SUA de a se retrage din Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare. În plus, avertizează Ucraina să nu mai facă jocurile...

Jurnaliştii de la Financial Times anticipează că în 2019 procesul Brexitului va fi oprit, iar preşedintele american Donald Trump va fi pus sub acuzare, relatează Agerpres.

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce aveau să urmeze câteva obiective clar conturate ce urmau a fi aduse la cunoştinţa marilor...

Judecatoria Obolonski din Kiev s-a pronunțat astazi in dosarul în care este judecat fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici. Curtea l-a găsit vinovat de înaltă trădare, complicitate în schimbarea frontierei de stat și declanșarea războiului.

„Atât timp cât el preferă să ignore alegătorii, să nu verse lumină asupra acestei chestiuni de interes public, suntem nevoiți să credem că el are ce ascunde și că lăudatele „filtre” ale Maiei Sandu sunt o înșelătorie, nu funcționează sau funcționează formal. Nu numai imaginea Maiei Sandu ca politician de formație nouă, imaginea blocului electoral „ACUM” are de suferit din cauza aceasta. Așa că Andei Năstase stă în fața dilemei: fie prezintă dovezi că nu a fost implicat în privatizarea frauduloasă a „Air Moldova”, că nu a știut că în spatele companiei germane se află nașii săi, fie își dă demisia, pentru a nu diminua șansele electorale ale blocului”.

„Fiindcă Năstase și Sandu pretind să reprezinte partea sănătoasă, imaculată din punct de vedere moral a politicienilor moldoveni, societatea nu poate ignora episodul cu „Air Moldova” din cariera lui Năstase. Mai cu seamă că privatizarea „Air Moldova” de către Țopa-Năstase s-a făcut iarăși cu banii cetățenilor, luați din Banca de Economii sub formă de împrumut, care nu a fost întors nici până azi. Un milion de euro nu e mult dacă îl comparăm cu un miliard de euro, dar furtul rămâne furt. Banii trebuie întorși. La acest episod de interes general am mai putea adăuga, de altfel, și cel cu preluarea ostilă a „Victoriabank” de către același Victor Țopa și Vlad Plahotniuc, cu participarea lui Viorel Țopa, care, fiind președinte la BEM, i-a împrumutat un milion de euro lui Victor Țopa. Nu se știe care a fost rolul lui Andrei Năstase, dacă a avut vreun rol, dar suntem în drept să cerem de la liderul PPDA să „transparentizeze” și această perioadă din biografia sa”.

Atâta timp cât el preferă să ignore alegătorii, să nu verse lumină asupra acestei chestiuni de interes public, suntem nevoiți să credem că el are ce ascunde și că lăudatele „filtre” ale Maiei Sandu sunt o înșelătorie, nu funcționează sau funcționează formal. Nu numai imaginea Maiei Sandu ca politician de formație nouă, imaginea blocului electoral „ACUM” are de suferit din cauza aceasta. Așa că Andei Năstase stă în fața dilemei: fie prezintă dovezi că nu a fost implicat în privatizarea frauduloasă a „Air Moldova”, că nu a știut că în spatele companiei germane se află nașii săi, fie își dă demisia, pentru a nu diminua șansele electorale ale blocului.

