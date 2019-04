Efectele hormonilor din carne. Fetiță de 10 ani, ”îmbătrânită” de alimentație cu 2 ani

Peste 600 de milioane de euro vor fi investiți în acest an în plajele de pe litoral distruse în sezonul rece și ca urmare a schimbărilor climatice. Comisia Europeană a aprobat finanţări de aproape două miliarde de euro pentru mai multe proiecte de infrastructură, printre...

Ford a anunțat oficial că al doilea model pe care îl va produce în uzina auto din Craiova se numește Ford Puma și este un SUV care va fi poziționat între Ford EcoSport și Ford Kuga. Modelul Ford Puma va intra în producție în a doua parte a acestui an și va fi...

Prima doamnă din Republica Moldova, Galina Dodon, are salariu dublu faţă de soţul său, preşedintele Igor Dodon, arată declaraţia de avere depusă de şeful statului la Autoritatea Naţională de Integritate (ANI).

Primăria Orhei continuă “Operațiunea Curtea” cu lucrări de modernizare la o nouă adresă - 31 August nr. 7, 9, 11. Curtea de bloc are o lungime de 300 de metri și o suprafață a carosabilului de 765 de metri pătrați.

În acest an, în cadrul proiectului Drumuri Bune 2 vor fi reparaţi 2.600 de kiolometri de drum. Subiectul a fost discutat în debutul de astăzi a şedinţei Guvernului. Potrivit premierului în exerciţiu Pavel Filip, bani pentru reabilitarea drumurilor sunt prevăzuţi...

„Puiul de carne are un conținut de proteină mai ridicat decât alte specii de animale , grăsimea se depune subcutanat sau abdominal. El se sacrifică la o vârsta fragedă când depunerile de proteine is mai accentuate și cele de grăsimi mai scăzute”, mai spune Dumitru Dragotoiu, specialist UASMV.

„El are un metabolism intens care trebuie să valorifice foarte bine componentele hranei. Nutrețurile clasice nu pot să asigure cantitățile de microelemente și chiar de macroelemente necesare unei viteze așa de mare de creștere, dezvoltării țesuturilor și depunerilor de carne , proteină grăsime ... organismul”, spune Dumitru Dragotoiu, specialist UASMV.

„Toată teoria se bazează - din păcâte trebuie s-o spun - pe o necunoaștere a geneticii veterinare și a modului de creștere a animalelor, a modului de evoluție a raselor. Rasele de pui și nu numai de pui, e vorba de dezvoltare rapidă, sunt obținute prin genetică. Deci, prin selecție genetică de-a lungul a generații și formarea unor rase noi. Eu, că negunostor, am un singur interes: în momentul în care piață îmi cere ceva, să fac cât mai repede! E normal. Deocamdată, nimeni nu a spus că a fost atinsă sănătatea!”, spune Sorin Minea, președinte Asociația Română a Cărnii.

„Da, nu mai mâncați carne de animal tânăr pentru că adesea animalul tânăr din comerț are o dezvoltare rapidă i se induce o dezvoltare rapidă și nu se știe cum i se induce această dezvoltare”, spune medicul Iuliana Gherlan.

„Primele semne au fost durerile de sâni. Am mers la medicul de familie”, spune mama fetiței.

Endocrinologii atrag atenția asupra înmulțirii cazurilor, dar spun că puține sunt tratate. La Institutul Parhon din București ajung într-un an doar 25 de copii cu diagnostice clare. Părinții nu recunosc semnele, nu-i duc pe minori la doctor, iar aceștia intră mult prea devreme în viață de adult.

Părinte: ”Am facut si o radiografie să-i vadă vârsta osoasă și s-a văzut că vârsta ei este cu 2 ani ... ea are 10 ani și jumătate și ar fi 12 ani și jumătate.”

Cum sunt afectați copiii de alimentația cu hormoni Povestea unei fetițe de numai 10 ani este impresionantă. De aproape un an și jumătate, injecțiile și tratamentele administrate îi stăpânesc hormonii.

