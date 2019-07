Efectele postului asupra organismului

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Dependența de jocuri pe calculator urmează același mecanism precum alte dependențe. Ea maschează o teamă, o incapacitate de a rezolva anumite probleme din viața reală, o fugă de toate acestea. Iată câteva detalii în plus.

Populaţia de animale sălbatice de pe Pământ a scăzut cu 60% între anii 1970 şi 2014, conform unui nou bilanţ, din ce în ce mai alarmant la fiecare ediţie, realizat de organizaţia non-guvernamentală pentru conservarea naturii World Wide Fund for Nature.

O echipă de cercetători americani a reuşit ceea ce nimeni nu credea că e posibil, punând sub semnul întrebării definiţia actuală a “morţii cerebrale”.

Postul negru, ca soluție minune de reset a organismului, atunci când nu este făcut la indicațiile sau sub observația unui specialist, poate deveni periculos.

Schimbarea este un proces în sine, un proces de durată, care se face cu respect și bun simț față de propriul corp. Easy come, easy go este valabilă și atunci când ne dorim un reset sau schimbarea rapidă, pe termen scurt, a obiceiurilor alimentare.

Dacă postul înseamnă cartofi prăjiți, paste tartinabile, vegetale procesate, orez și paste făinoase albe, pâine albă plină de aditivi, mezeluri din soia, dulciuri concentrate cu zahăr și îndulcitori sau margarină, avem toate șansele ca la finalul perioadei de post să primim, la pachet, kilograme în plus, colesterol mărit, probleme digestive, ficat încărcat și pancreas epuizat.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)