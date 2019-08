Șefi noi la două instanțe din țară: „Am o vârstă potrivită și nu am intenția să părăsesc sistemul”

În ședința de astăzi, 6 august, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a desemnat câștigătorii concursurilor pentru șefia Judecătoriei Comrat și Judecătoriei Soroca, scrie Ziarul de Gardă.



Igor Botezatu a fost desemnat câștigător al concursului pentru funcția de președinte al Judecătoriei Comrat fără a avea contracandidați. Pentru candidatura acestuia și-au dat votul șapte membri ai CSM din cei opt prezenți în ședință. Solicitat de membri CSM să prezinte motivele pentru care a decis să acceadă la șefia instanței, Igor Botezatu a declarat că deține profesionalismul necesar și ca președinte al instanței poate „să organizeze optimal efectivul” și să facă așa ca „să se examineze în timp și eficient dosarele de pe rol”. Igor Botezatu susține că în prezent la Judecătoria Comrat activează cinci judecători care au în examinare sute de dosare, pe când volumul de muncă ar urma să fie repartizat la zece judecători.

Igor Botezatu activează în funcția de magistrat din anul 2011, la Judecătoria Vulcănești, iar din ianuarie 2017 este vicepreședinte al Judecătoriei

Comrat, potrivit magistrat.md.

Câștigător al concursului pentru șefia Judecătoriei Soroca a fost desemnat Vadim Belous. Acesta, asemeni lui Botezatu, a obținut șapte voturi pentru și unul împotrivă. Vadim Belous a avut un singur contracandidat. În motivarea expusă în fața membrilor CSM, Vadim Belous a declarat că se bucură de susținerea tuturor angajaților Judecătoriei Soroca, pe care i-a chestionat pentru a afla părerea despre candidatura sa. Acesta le-a spus membrilor CSM că onestitatea și integritatatea urmează să fie mai presus decât orice interese personale ale sale și că optează pentru „neutralitate politică”.

„Am o vârstă potrivită, 46 de ani, și nu am intenția să părăsesc sistemul. Sunt devotat instituției în care lucrez, nu am de gând să părăsesc această instituție. Consider, cu adevărat, că voi putea ajuta și se va recăpăta încrederea în actul de justiție”, a menționat Vadim Belous, cu o experiență de 19 ani în sistemul judecătoresc.

După prezentarea acestuia, contracandidatul său, Ghenadie Mîțu, a declarat că dorește să fie un bun judecător și că este „stimat” în cadrul Judecătoriei: „Nu vreau să mă laud, mă scuzați!”.

Ghenadie Mîțu a fost numit în funcția de judecător în anul 2003, iar din 2016 exercită atribuţiile judecătorului de instrucţie, potrivit magistrat.md.

Candidaturile celor doi urmează a fi propuse șefului statului pentru numire în funcție pentru patru ani.

