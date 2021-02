Șeful DGETS Andrei Păvăloi a acceptat oferta unui agent economic de a livra fileu de pește care expiră recent, pentru copiii din grădinițele din Chișinău

Poliţia rusă a reţinut-o sâmbătă pe Iulia Navalnîia - soţia principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, aflat în detenţie - la un protest care are...

Françoise Thom are 70 de ani și este de multă vreme una dintre autoritățile mondiale din domeniul studiilor ruse și sovietice. În interviul dat în exclusivitate pentru...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

"Contora Republicană de Curort din Moldova are în vânzare putiovci pentru sectorul ambulatoric pe lunile ianuarie, februarie, martie anul 1954.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Chiciura şi poleiul au făcut un adevărat dezastru în capitală. Până la această oră, cel puţin 15 copaci s-au prăbuşit sub greutatea gheții depuse pe crengi, noteaza publika.md.

În contestație s-a mai menționat că „Pascolina” SRL a mai livrat anterior instituțiilor de educație timpurie din subordinea Direcției Educație, Tineret și Sport s. Centru pește merluciu în baton, deși documentația de atribuire prevedea livrarea de “Fileu de merluciu neglazurat, congelat, cu greutatea de 100-200 gr/buc”. Referitor la contractele similare încheiate pe parcursul anilor 2020, la solicitarea operatorului economic contestatar, reprezentantul IET nr. 46 a confirmat că anterior, primiseră fileu de merluciu ambalat sub formă de baton, care în timpul preparării capătă o consistență dură, se simte miros străin neplăcut, iar copiii nu îl preferă.

Sursa mai informează că rezultatele achiziției pentru loturile 9 și 10 au fost contestate la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC). Contestatarul, potrivit jurnaliștilor, a elucidat în modul următor diferența dintre produsul solicitat de autoritatea contractantă și cel pus la dispoziție de „Pascolina” SRL. „Fileul de merluciu întreg (Poza nr. 1) are o calitate superioară față de fileul de merluciu în baton (Poza nr. 2). Ultimul este făcut din resturi de merluciu care nu pot fi folosite la producerea fileului întreg, fapt ce explică diferența de preț. Mai mult de atît, întrucît peștele merluciu în baton este mărunțit, acesta nu poate fi pregătit în aceleași condiții și pentru aceleași rețete ca fileul de merluciu întreg. Prin urmare fileul de merluciu în baton nu poate fi considerat drept substituent fidel al fileului de merluciu întreg cu masa 120-200 gr/bucata”.

În rezultatul examinării ofertelor, a fost desemnată câștigătoare oferta operatorului economic „Pascolina” SRL. Examinând oferta „Pascolina” SRL, produsul ofertat de această companie pare a corespunde exact specificațiilor, acestea fiind efectiv copiate de pe specificațiile elaborate de autoritatea contractantă. Dacă examinăm anexele la ofertă, și anume certificatul de conformitate prezentat de „Pascolina” SRL, observăm că este vorba despre un alt produs de pește, și anume file de merluciu congelat în pungi din polietilena în formă de baton cu masa netă (1,5-1,8)kg. Aceste specificații nu corespund documentației de atribuire, fiind vorba despre un alt produs, de calitate inferioară. Termenul de valabilitate al produsului respectiv expiră în luna aprilie 2021, deși autoritatea contractantă își propune să achiziționeze produse alimentare necesare până în luna iunie 2021. Respectiv, „Pascolina” SRL nu a prezentat acte care ar demonstra capacitatea de a livra fileu pește pentru perioada aprilie – iunie 2021, întrucât termenul de valabilitate al fileului de pește pe care îl are în stoc expiră în aprilie 2021, conform certificatului de conformitate”, scrie revizia.md.

Ducele și ducesa de Sussex au renunțat la rețelele sociale în timp ce se concentrează pe noile lor roluri în SUA, relatează The Guardian, citat de Mediafax.

Cel puțin 15 muncitori migranți care dormeau pe marginea unei șosele din India au murit după ce un camion scăpat de sub control i-a călcat, informează digi24.ro. Alte șase persoane au...

Preţurile petrolului au crescut marţi cu peste 2%, la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, după ce producătorii majori au demonstrat că ţin producţia sub control, în...

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, va renunța la rolul său de director executiv la sfârșitul acestui an și va trece la rolul de președinte executiv, a anunțat marți compania. El va...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)