Șeful diplomației române vine într-o vizită de lucru la Chișinău

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Jeff Bezos, fondatorul Amazon și totodată fiind și cel mai bogat om din lume, a anunțat, după zborul în spațiu al capsulei New Shepard, că vrea să doneze câte 100 de milioane de dolari colaboratorului CNN Van Jones și chef-ului Jose Andres.

Cifrele pandemiei de COVID-19 cresc în multe zone din lume, dar în Indonezia situaţia este scăpată de sub control. Această țară a raportat cel mai mare număr de noi infecţii covid din lume săptămâna trecută, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Ţară cu a...

Municipiile Suceava şi Chişinău se vor înfrăţi în luna octombrie a acestui an, a anunţat, vineri, primarul Ion Lungu, în urma unei întâlniri de lucru cu omologul său moldovean, Ion Ceban.

Într-un comunicat de presă, președinția menționează că Bogdan Aurescu efectuează vineri o vizită de lucru la Chișinău, fiind însoțit de o delegație a Ministerului de Externe de la București. La finalul întrevederii, la ora 11.00, vor fi făcute declarații de presă. Potrivit unui comunicat al MAE, ministrul Aurescu va participa şi la ceremonia de acordare a unui nou ajutor umanitar din partea României, constând în donarea de către Guvern a unui lot de peste 100.000 doze de vaccin împotriva COVID-19. În cadrul întrevederilor de la Chişinău, ministrul Bogdan Aurescu va reafirma sprijinul ferm al României pentru programul amplu de reforme al preşedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, şi al viitorului Guvern, precum şi pentru parcursul european al Republicii Moldova. De asemenea, ministrul Bogdan Aurescu va sublinia deschiderea şi interesul României pentru relansarea şi consolidarea cooperării şi coordonării bilaterale strânse în multiple domenii cu viitorul executiv şi cu noua majoritate parlamentară, precum şi pentru aprofundarea şi extinderea Parteneriatului Strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, în beneficiul direct al tuturor cetăţenilor acesteia, se arată în comunicat. Discuţiile ce vor avea loc în marja vizitei vor oferi prilejul unui schimb aprofundat de opinii pe marginea perspectivelor de accelerare a celor mai importante proiecte susţinute de România în Republica Moldova, precum şi de multiplicare a acestora, cu impact pozitiv pentru cetăţenii Republicii Moldova şi de natură să impulsioneze conectarea Republicii Moldova la spaţiul şi valorile Uniunii Europene. „Vizita ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la Chişinău, imediat după victoria decisivă a forţelor pro-democratice, pro-reformă şi pro-europene, care deschide drumul către o guvernare stabilă în Republica Moldova, transmite astfel un mesaj clar, de deschidere şi disponibilitate crescute din partea României, care este pregătită să îşi consolideze sprijinul în toate domeniile de interes major pentru dezvoltarea şi modernizarea Republicii Moldova, pentru creşterea rezilienţei sale în faţa provocărilor actuale şi viitoare”, se mai afirmă în comunicatul MAE. Vizita oficialului român vine în contextul în care săptămâna viitoare va avea loc prima ședință a noului Legislativ de la Chișinău, în care Partidul Acțiunile și Solidaritate (PAS) a obținut 63 de fotolii din 101. Tot săptămâna viitoare ar urma să fie desemnat și noul premier de la Chișinău și cabinetul său de miniștri. Cele mai mari șanse de a ocupa acest post le are Natalia Gavriliță. Maia Sandu și-a exprimat în dese ocazii disponibilitatea de a lucra cu Bucureștiul și a spus că este nevoie de expertiza României pentru ca Republica Moldova să-și continue parcursul european. De altfel, România a fost unul dintre principalii susținători și donatori ai Republicii Moldova pe timpul pandemiei și a donat deja peste 600.000 de doze de vacin împotriva COVID-19 la Chișinău și materiale medicale de peste 5 milioane de euro. Totodată, România ar putea relua discuțiile despre eventuale împrumutri și granturi pentru dezvoltarea Republicii Moldova.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

