Șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale pleacă din funcție. Noul șef e născut în Dubăsari și a facut studii în Federația Rusă

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Bautura de culoarea ciocolatei confera organismului un efect revigorant si nu numai. Beneficiile cafelei o plaseaza in topul listei cu licori bune pentru sanatate.

Mii de români care, în febra serialului Urzeala Tronurilor, și-au cumpărat dragoni, astăzi îi abandonează pe stradă, spunînd că sînt greu de crescut și oricum acum, că s-a terminat povestea, nu mai are nici un rost să crească o reptilă uriașă care...

În primul trimestru al acestui an exportul de nuci și alune s-a diminuat cu 28,4%, arată date ale Băncii Naționale a Moldovei. O explicație a acestei evoluții este scăderea semnificativă a prețului de export, declarat în vamă.

1991 — 1992 — locţiitor comandant companie aeropurtate, regiment aeropurtat, divizia trupelor aeropurtate, or.Bolgrad, Ucraina 1992 −1995 — comandant companie pază, Brigada 2 infanterie motorizată „Ştefan cel Mare” 1995 — 1998 — şef stat major — locţiitor comandant batalion 2 infanterie motorizat, Brigada 2 infanterie motorizată „Ştefan cel Mare” 1998 −1999 — specialist principal secţia mobilizare Direcţia mobilizare, Marele Stat Major al Armatei Naţionale 1999 — comandant Batalion 3 infanterie motorizată, Brigada 2 infanterie motorizată „Ştefan cel Mare” 1999 −2001 — şef stat major — locţiitor comandant Batalion 22 de menţinere a păcii „Căşti albastre” 2002 — 2004 — locţiitor comandant Brigada 2 infanterie motorizată „Ştefan cel Mare” 2003 — ofiţer Stat Major în Brigada Multinaţională „North”, misiunea internaţională sub mandatul NATO, Tuzla (SFOR), Bosnia şi Herzegovina 2004 — 2005 — misiunea internaţională de menţinere a păcii sub mandatul OSCE de monitorizare a hotarului între Georgia şi Republica Cecenia a Federaţiei Ruse 2005 — 2006 — locţiitor comandant Brigada 1 infanterie motorizată „Moldova” 2006 — ofiţer superior de legătură în Forţele Multinaţionale Iraq (MNF-I), CJ3 Centrul operaţional de comandă al Prim-ministrului Iraq-ului (PMNOC), Bagdad, Iraq 2006 — 2007 — locţiitor şef J7 Direcţie instruire — şef secţie planificare, instruire şi asigurare Marele Stat Major al Armatei Naţionale 2007 — 2009 — şef J7 Direcţie instruire, Marele Stat Major al Armatei Naţionale 2010 — 2013 — expert asociat, Fundaţia pentru promovarea reformelor în domeniul justiţiei, securităţii şi apărării (PRISA) 2013 — şef Marele Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale

1987 — 1991 — Şcoala Militară Superioară Armelor Întrunite din or. Novosibirsk, Federaţia Rusă 1995 — 2000 — Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Departamentul Drept Internaţional (jurist) 2001 — 2002 — Colegiul de Comandă şi Stat Major Forţelor Terestre din SUA, Ft.Leavenworth, Kansas, SUA

