Șeful Penitenciarului nr.13, Igor Pântea, și-a dat demisia.

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Toată lumea știe că stresul are numeroase efecte negative asupra organismului, iar în ziua de azi este aproape imposibil să ne ferim de el.

Filmul „Siberia din Oase’’ are șanse reale să ne aducă pe calea cea dreaptă: rușii (sovieticii) n-au fost și nici nu vor fi niciodată „partenerii’’ noștri, suntem pe părți diferite ale baricadei. Pe de o parte gospodarii din Basarabia (făcută peste...

Amintim că Anticoruptie.md scria pe 2 iulie că Igor Pântea urmează să fie adus forțat la ședința de judecată, în care are statut de învinuit într-un dosar penal intentat pentru tortură. Decizia a fost luată luni de către Judecătoria Chișinău, după ce Pântea nu s-a prezentat la patru ședințe de judecată consecutiv. Dosarul pe numele lui Igor Pântea a fost intentat în urma evenimentelor din aprilie 2009, pentru că l-a maltratat pe activistul Anatol Mătăsaru.

