Șeful SBU și de la apărare din Ucraina și-au depus demisiile

Insistenţa cu care liderul PPDA cere convocarea unei şedinţe a Parlamentului are explicaţii exacte, susţine jurnalistul liberal Vasile Grozavu, într-un articol publicat pe blogul său. Grozavu afirmă că Năstase doreşte crearea unei majorităţi cu PSRM, pentru a-şi răzbuna naşul...

Rusia ‘nu are nimic de a face’ cu scandalul politic din Austria, unde difuzarea unei înregistrări video compromiţătoare pentru liderul naţionalist Heinz-Christian Strache a dus la căderea coaliţiei aflate la putere, afirmă luni Kremlinul, citat de AFP.

De asemenea, sociologii susțin că dacă alegerile ar avea loc în conformitate cu noul sistem electoral, pe liste de partid, și nu în sistem mixt (actual), Zelenski ar putea obtine o majoritate confortabila in parlament care sa-i sustina guvernul. Pentru a pune în aplicare un astfel de scenariu, este necesar ca actuala Rada să aprobe sistemul electoral pe liste de partid.

La rândul sau, Uniunea Europeană a emis un comunicat in care spera ca dizolvarea Radei Supreme în Ucraina să se desfășoare în conformitate cu legea, iar alegerile anticipate vor fi libere, corecte și credibile.

În plus, noul președinte a cerut demisia guvernului și a anuntat dizolvarea Radei Supreme. Vicepreședintele Irina Gerașcenko a declarat la randul sau ca dizolvarea parlamentului este neconstituțională.

