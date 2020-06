Electrica, Hidroelectrica și SAPE fac consorțiu pentru a cumpăra grupul CEZ România

Companiile românești Electrica, Hidroelectrica și Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE) doresc să facă un consorțiu pentru a achiziționa activele pe care cehii de la CEZ le au în România, potrivit unui anunț al Electrica pe bursă. Prin Ministerul Economiei, statul este acționar majoritar la Hidroelectrica (80% ), acționar unic la SAPE, iar la Electrica deține un pachet 48,7%.

"Electrica doreste sa informeze actionarii si investitorii cu privire la faptul ca este in curs de a explora posibilitatea participarii sale, in cadrul unui potential consortiu format impreuna cu Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.) si Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., la procedura competitiva organizata de CEZ a.s. pentru vânzarea filialelor sale din România. Electrica va informa in mod prompt actionarii si investitorii in legatura cu orice aspecte privind potentiala participare in cadrul proiectului descris mai sus, ce vor trebui raportate in conformitate cu prevederile legale aplicabile", se arată în anunțul Electrica.

De asemenea, Hidrolectrica are pe ordinea de zi a ședinței AGA din 25 iunie aprobarea depunerii unei oferte angajante pentru grupul CEZ. Tot atunci se vor aproba partenerii cu care Hidroelectrica va forma un consorțiu.

Ce ar putea cumpăra consorțiul? Grupul CEZ din România include compania de distribuție (1,4 milioane portofoliu de clienți, 6.826 GWh de energie electrică livrata în 2018), cel mai mare parc eolian de pe uscat din Europa situat la Fântânele-Cogealac (capacitate instalată de 600 MW, producție de 1.105 GWh in 2018), sistemul hidroelectric din Reșița format din patru lacuri de acumulare și patru micro hidrocentrale (capacitate instalată 22 MW în total, producție de 83 GWh in 2018) și furnizarea de energie electrică și gaze către clienții finali (vânzari de 3.425 GWh în 2018).