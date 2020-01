Electromobilitatea – Companiile petroliere și de utilități încearcă să preia controlul: își fac propriile rețele de încărcare a mașinilor electrice

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Doi deținuți de la Penitenciarul nr.2-Lipcani intenționau să evadeze printr-un tunel săpat sub zidul închisorii, dar au fost prinși până să-și pună planul în practică.

Dintre marile rețele de carburanți, MOL pare să se miște cel mai repede, ca să ajungă la 21 de stații în acest an. Ceilalți mari jucători din sector nu au livrat știri mai semnificative în acest sens. Dintre companiile de utilități, promisiunea cea mai mare este a Enel, care vrea să ajungă la 2.500 de stații, dar abia peste 5 ani. E.On are în plan 19 stații, folosind (ca și MOL) proiectul NEXT-E, cofinanțat din fonduri europene, în cadrul programului Connecting Europe Facility (CEF) Dintre marile rețele de retail, Kaufland s-a remarcat cu promisiunea a 24 de stații în 20 de orașe. Chiar dacă românii au cumpărat cu 50% mai multe autoturisme ecologice în primele 11 luni din 2019, acestea nu au decât 3,8% din piață. Sunt 6015, inclusiv cele hibrid (4.260).

Evoluția electromobilității în România are loc mai degrabă în cercul vicios al numărului mic de mașini electrice, achizițiile nefiind încurajate decât mai degrabă de promisiunile privind viitoarele rețele de încărcare publice:

Shell are un buget de investiţii anual de un miliard de euro în energie regenrabilă şi reţele de încărcare a vehiculelor electrice (EV). Cea mai recentă achiziție este a unei reţele de 100.000 de staţii în 28 de ţări, potrivit datelor invocate la conferinţa E-Mobility Charging Infrastructure, din noiembrie 2019. British Petroleum a cumpărat cele mai mare operator de stații de încărcare din Regatul Unit Chargemaster (7.000 stații) și a investit într-o companie care liverază soluții în domeniu, printre alte ținte, inclusiv un start-up în tehnologia acumulatoarelor. Total a cumpărat în Franța o rețea de 10.000 de stații. Electricitié de France (EDF) urmărește să ajungă la o cotă de piață cât mai mare în Europa, prin subsidiara sa Izivia. E.On, Enel și EDF colaborează cu Nissan și Nuvve în domeniul stațiilor V2G (Vehicle to Grid). Engie a intrat de asemeni în joc prin achiziția unor operatori de rețele de încărcare din Olanda și Belgia. În România, promisiuni

Uniunea Europeană are nevoie de 3 milioane de puncte de încărcare publice pentru cele 44 milioane de maşini electrice care ar urma să circule până în 2030, astfel că dimensiunea ofensivei companiilor petrioliere şi de utilităţi pare, totuşi, minoră .

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)