Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Un preot din Rusia este investigat de comisia disciplinară a eparhiei din orașul Tver, după ce a postat pe rețelele de socializare fotografii cu genți și încălțăminte Louis Vuitton și Gucci, scrie Actually Russia.

În cadrul studiilor universitare și postuniversitare se scriu și se susțin mai multe tipuri de teze - de an, de licență, de masterat, de doctorat și elaborarea acestor lucrări este o preocupare permanentă a catedrelor de profil și a profesorilor care îi ghidează pe...

Situația devine tot mai complicată la Londra în privința Brexitului. Mai multe publicații scriu, citând surse din guvern, că votul de marți în privința planului de Brexit al Theresei May a fost scos de pe ordinea de zi a Parlamentului.

– A dat ordin să se dărâme cârciuma și în locul ei s-a făcut magazinul alimentar de lângă Televiziune. Acolo era cârciuma unde se ducea tatăl lui Ceaușescu. Și încă un exemplu de răutate. Odată, a trebuit să-l ducem pe bătrân la Scornicești. Întâmplarea a făcut să-l ducă chiar șoferul meu de serviciu. Șoferul se numea Popescu. Și ducându-l, bătrânul îi spunea: „Popescule, oprește, te rog, la cârciuma asta să beau un țoi, că m-a căutat scorpia peste tot. Și am ascuns și eu 25 de lei la betelie”. Vedeți? Omul rău.

– Cu socrul ei, da. Acela era un bătrân simplu de tot, credincios, pâinea lui Dumnezeu. M-am întâlnit odată cu el și mi-a zis: „Băi, ce noroc am avut eu cu băiatul ăsta, că eram niște amărășteni!” El, săracul, obișnuit ca la țară, se mai ducea, când venea la București, la câte o cârciumă și lua câte o țuică. Se întâlnea cu alți bătrâni și ăștia îi ziceau: „Spune-i lui fiu-tu să ne dea butelii”. Ce se cerea pe vremea aia. El venea și-i spunea lui Ceaușescu: „M-am întâlnit cu Vasilică, cu Costică. De ce nu le dai, mă, butelii?” Cucoana s-a cam supărat că ia legătura cu cine nu trebuie...

– Nu pot să spun asta. I se aduceau și i se prezentau o serie de lucruri, dar întotdeauna era aleasă varianta cea mai proastă, ca și în arhitectură, de altfel. Chiar am pus pariu cu colegii mei că, din trei-patru variante, o alegea pe cea mai proastă. De aceea ne hotărâsem să nu mai facem nici o variantă slabă. Nu avea gust la...

