Elena Udrea, în prima postare pe Facebook după eliberare!

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea mulţumeşte, în prima postare pe Facebook după eliberare, celor care au făcut posibilă eliberarea sa înainte de sărbători.





Dumnezeu a făcut o minune şi sunt acasă de Crăciun! Multumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine şi pentru bebeluşul meu! Le mulţumesc mamei şi lui Adrian că au avut grijă de Eva în lipsa mea, sunt o bunica si un tatic minunaţi! Mulţumesc celor care au făcut posibilă eliberarea mea înainte de sărbători!

Vă urez Crăciun Fericit!", scrie fostul ministru în prima postare pe facebook, la mai puţin de 24 de ore de la eliberare.

Ea ataşează şi o fotografie cu ea, cu iubitul ei, Adrian Alexandrov, şi cu fiica lor.

Elena Udrea, dezvăluit cum au fost cele trei luni de detenție: 'Am dormit două luni cu Alina Bica în același pat'

„În închisoare nu erau condiţii pentru un copil atât de mic"”, și-a început Elena Udrea dezvăluirile marți, la România Tv, după trei luni de detenție într-o închisoare din Costa Rica.

„Nu ne-a căutat FBI-ul şi oricum nu aveam ce spune. (...) Am stat în acelaşi pat cu Alina Bica, am împărţit două luni acelaşi pat. Dar poate că a fost mai bine pentru că, fiind împreună, am trecut mai uşor peste acest moment. Acolo am încercat tot ce se putea juridic, dar soluţia a venit din România. (...) Acum ne bucurăm că am ieşit", a declarat Elena Udrea, întrebată dacă a fost anchetată ea sau Alina Bica de către FBI.

De asemenea, fostul ministru informațiile apărute în presă cum că închisoarea ar fi avut o aripă destinată VIP-urilor.

„Nu există așa ceva, toată lumea stătea la un loc”, a precizat Udrea.

Fostul ministru a promis ca va spune „anumite lucruri”, însă situația din moment nu îi permite acest lucru.

„Situaţia mea nu este una în care să pot spune anumite lucruri. Mai daţi-mi puţin timp”, a mai spus Udrea.