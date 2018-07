Elevii cu 10 pe linie la sesiunea de Bacalaureat 2018 au fost premiaţi

Mai mulţi elevi care au obţinut 10 pe linie la sesiunea de Bacalaureat 2018 au fost premiaţi astăzi de către ministra Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc.





În cadrul evenimentului, Monica Babuc i-a felicitat pe tinerii care au obținut rezultate remarcabile la examenul de Bacalaureat din acest an.

„Voi sunteți cei mai buni dintre cei buni și mă bucur că am ocazia să vă cunosc și să vă felicit pentru performanțele obținute. Anume datorită unor asemenea tineri merituoși țara noastră are viitor. Sper foarte mult că veți opta pentru continuarea studiilor în Republica Moldova, iar în cazul în care veți aplica la universități de peste hotare, veți reveni după absolvire aici, la noi acasă”, a declarat ministra, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, citat de trm.md.

La sesiunea de Bacalaureat 2018 a crescut cu circa 150 numărul de note de „10” acordate din oficiu, în baza rezultatelor elevilor la olimpiadele republicane și a certificatelor care atestă promovarea examenelor de cunoaștere a limbilor străine, recunoscute la nivel internațional. Astfel, numărul total de note de „10” acordate din oficiu constituie 864, dintre care 785 în baza certificatelor de cunoaștere a limbilor străine. Totodată, 828 de elevi au beneficiat de cel puțin o notă de „10” din oficiu, 28 de persoane – de două note de 10 din oficiu, iar patru elevi au primit câte trei note de „10” din oficiu.

Conform rezultatelor finale ale sesiunii de bază a examenului de Bacalaureat 2018, șase elevi au obținut media 10.





Menționăm că potrivit rezultatelor finale ale sesiunii de bază a examenului de Bacalaureat 2018, prezentate astăzi, din numărul total de 18150 de candidați admiși la sesiunea de bacalaureat, doar 11610 au promovat examenul, rata de promovare fiind de 63,97%.

Sursa: evenimentul.md