Elon Musk vrea să facă primul oraș pe MARTE până în 2050. Cum crede că va reuși?

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Cu ajutorul unei flote de nave spațiale Starship, miliardarul vrea să stabilească o bază permanentă pe Marte, cu un milion de oameni, până în 2050.

Musk își dezvăluie public viziunea futuristă

„Viața va fi pe Marte în cupole de sticlă la început”, a scris Musk într-un tweet, răspunzând la o întrebare despre cum va arăta viața pe Marte. „În cele din urmă, Marte va susține viața, ca Pământul”, spune el.



Oamenii de știință și autorii de science fiction au sugerat de mult că terraformarea (de la „Terra” și „formare” – este o idee, devenită ulterior un concept, lansat inițial de autorii de literatură științifico-fantastică, îmbrățișat ulterior de adepții ingineriei planetare și ai celei galactice, care presupune modelarea geografică, atmosferică și ecologică a unor planete asemănătoare Pământului în scopul colonizării și locuirii acestora de către oameni) ar putea permite oamenilor să respire pe suprafața marțiană.

Această viziune este încă un vis îndepărtat – mult mai îndepărtat decât primele baze marțiene, potrivit lui Musk

„Terraformarea va fi prea lentă pentru a fi relevantă în viața noastră”, a scris Musk într-un tweet. „Cu toate acestea, putem stabili o bază umană acolo în zilele noastre. Cel puțin o viitoare civilizație spațială. Descoperirea ruinelor noastre va fi impresionantă. Faptul că oamenii au ajuns atât de departe e un lucru uimitor care va dăinui”, spune Musk.

