Elveţia va permite liberă circulaţie pe piaţa muncii pentru români

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

După trei ani de creștere economică, perioadă în care Guvernul a fost lăsat să lucreze, a fost ținut departe de bătăliile politice, intrăm în noul an cu o economie mult mai bine plasată pe picioare. La această concluzie au ajuns autorii unui material de analiză, publicat...

"Sper că sunt în asentimentul domnului preşedinte Berset dacă divulg o parte din discuţia noastră tete-a-tete. În mod natural această chestiune mă interesează foarte mult. Am dorit să ştiu părerea preşedintelui elveţian şi care a fost motivaţia revenirii la un contingent şi cum e real văzută comunitatea de români din Elveţia. Concluzia e foarte bună şi pozitivă. Elveţia, din motive pur tehnice, a trebuit să revină la aceste contingente şi în condiţiile în care mi s-a confirmat că discuţiile sunt pe o notă pozitivă în România în societatea elveţiană, nu rămâne decât să spun că de la sfârşitul lunii mai 2019 nu va mai exista nicio restricţie", a declarat Klaus Iohannis, într-o conferinţă comună de presă, joi, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele Elveţiei, Alain Berset.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)