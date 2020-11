Eminescu pe care îl știm mai puțin

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

1. Dinti durandu-te sau scotandu-i Cu dintii este mestecata mancarea si astfel, prin hranire, se realizeaza incarcarea cu energie. La baza acestei imagini se afla elemente agresive. Daca visati ca va pierdeti dintii, inseamna ca veti suferi o pierdere considerabila de energie. In anumite...

Iarna are alt gust dacă prepari acasă supe și mâncăruri din linte. Iar lintea nu este doar un ingredient sănătos, sățios și economic ci este lintea bogată în fibre. Fibrele solubile ajută la procesul de normalizare a nivelului de colesterol din sânge. Tot fibrele...

Pe scurt: - Poezia „Kamadeva” este ultima poezie tipărită în timpul vieții poetului, fiind publicată în revista ieșeană „Convorbiri Literare” în data de 1 iulie 1887. - Există un singur film despre viața lui Mihai Eminescu, „Luceafărul”, regizat de Emil Loteanu, și apărut în anul 1987. Mihai Eminescu apare ca personaj secundar și în pelicula „Un bulgăre de humă” (1989) al lui Nicolae Mărgineanu. Filmul relatează viața matură a scriitorului Ion Creangă. - 9495 Eminescu este un asteroid descoperit, în 1971, la Observatorul Palomar, California. Diametrul asteroidului constituie circa 6 km. Se poate apropia la 140 milioane km de Pământ. Când fost descoperit, la 26 martie 1971, de către astronomii americani, aceștia l-au numit simplu 9495. În anul 2000, an care a fost declarat „anul Eminescu”, președinta Comitetului Național Român de Astronomie, Magda Stavinschi, a anunțat că Uniunea Astronomica Internațională (IAU) i-a atribuit asteroidului 9495 numele lui Mihai Eminescu.

Muzeul Literaturii Române păstrează două obiecte de preț ale lui Mihai Eminescu: ceasul de buzunar (din aur, cu trei capace) și inelul cu monogramă. Prietenii lui scriau mai târziu că, în 1881, tatăl poetului Gh. Eminovici a venit la București să-și vadă fiul. Cu această ocazie i-a cumpărat și dăruit un ceas de aur cu lanț, care l-a costat 40 de galbeni. Nu o dată, Mihai Eminescu avea să-și amaneteze ceasul de multe ori, după nevoi. Într-o scrisoare adresată Veronicăi Micle la Iași, îi scrie: „Şi încă să mai ştii una. Mi-am scos ceasornicul meu de aur de unde şedea cu chirie la părintele Strul Avrum şi mă fudulesc cu el. Ştii tu că el e pururea posibilitatea imediată de-a te aduce la Bucureşti cu nepusă-n masă, căci el reprezintă oricând capitalul necesar pentru transportul celui mai scump odor ce-l am eu în Iaşi, încât eu îmi imaginez următoarea consecuţiune în prezenţa celor două odoare ale mele: când tu vei fi aici, el poate lipsi, când tu vei lipsi, el va-ncerca să vie la loc. Îţi poţi tu închipui a cui prezenţă o prefer. Ce faci c-un ceasornic? Te uiţi la el. Pe când cu tine? Câte nu facem noi de par ceasurile minute şi zilele sferturi de ceas?”.

Fiica pictorului C. Lecca din Craiova și verișoara scriitorului I.L. Caragiale, Cleopatra Poenaru era o femeie divorţată cu doi copii. Fostul ei soţ, căpitanul Poenaru, divorţase de ea invocând un flagrant delict amoros cu alt bărbat. Procesul devenise celebru în Bucureşti, dând de furcă câţiva ani tribunalelor bucureştene. Cleopatra Poenaru era cu 10 ani mai în vârstă decât Mihai Eminescu. Poetul a cunoscut-o la Bucureşti la seratele literare, într-un moment când relația cu Veronica Micle se răcise. Cleopatra avea casă pe strada Cometa, o stradă cu plopi. Poetul i-a numărat şi a văzut că erau fără… soţ! De aici, a apărut poezia „Pe lângă plopii fără soţ”? Cleopatra Poenaru era cunoscută drept o frivolă, care obișnuia să flirteze cu bărbații ce roiau în jurul ei, de aceea relația cu Eminescu nu a fost pentru ea decât o aventură. „Tu m-ai ucis moraliceşte. Mi-ai rupt șira spinării, m-ai deşelat moraliceşte, încât nu mai pot avea nicio bucurie în viaţă. Mi-e atât de frig în interiorul inimii, sunt atât de bătrân, Dalilo…”, a scris ulterior poetul în însemnările sale.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

