Emisiile de noxe falsificate lovesc şi în Land Rover. Şi motoare diesel şi pe benzină!

Bloggerul Eugen Luchianiuc îi dă replică liderului PPDA, Andrei Năstase, care a lansat ieri atacuri dure la adresa celor care îl critică. Răspunsul bloggerului vine sub formă unui demers către conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie, în care Luchianiuc cere ca Năstase...

De altfel, specialiştii britanici de la autoritatea în domeniu auto (Driver and Vehicle Standards Agency-DVSA) au descoperit acest probleme cu emisiile la Jaguar Land Rover tocmai pentru că şi-au mărit oarecum atenţia în urma scandalului Dieselgate.

Probleme şi la Jaguar Interesant este că spre deosebire de scadalul Dieselgate de la Volkswagen în care au fost implicate maşini care funcţionaeză de motorină, la Land Rover ar putea fi afectate atât maşini diesel, dar mai ales cele care funcţionază cu benzină. În plus, presa britanică susţine că în aceeaşi situaţie ar fi şi modelele E-Pace, F-Pace, F-Type, XE and XF de la Jaguar care sunt fabricate de acelaşi producător.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)