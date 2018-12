Emoţiile negative perturbă grav gândirea: trucuri prin care ne putem controla răbufnirile

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat că este „prea devreme” pentru a elibera marinarii şi navele ucrainene capturate de Rusia în Marea Azov, acuzând guvernul Ucrainei că a creat acest incident ca o distracţie de la problemele sale interne, scrie The...

Fostul deputat Ion Mărgineanu şi-a împlinit visul de 25 de ani de a parcurge pe jos distanţa de la Bălţi la Alba Iulia în Anul Centenar „Sunt om credul, domnișoară, și dacă cineva îmi spune că mă iubește, eu îl cred. Nu am pierdut niciodată în...

Un truc pentru a preveni izbucnirea emoţiilor este încercarea de a deveni profund conştienţi de ceea ce ne provoacă aceste stări. Cu cât suntem mai conştienţi de ce se întâmplă cu noi, cu atât vom deveni mai în măsură să stopăm emoţiile. Conştientizarea este ingredientul esenţial atunci când încearcăm să schimbăm ceva la propria persoană. Când avem nivelul de adrenalină crescut simtim că trebuie să acţionăm acum. Amintiţi-vă totuşi că nu trebuie să luaţi decizii de moment, sub influenţa emoţiilor. Multe dintre problemele vieţii sunt cauzate de pusee de emoţie inconştientă şi de faptul că oamenii nu au învăţat că trebuie lăsat timp între emoţie şi momentul în care deschid gura. De multe ori, după ce realizează ce au spus, ajung să îşi ceara scuze.Cuvintelele, problemele, situaţiile şi personalităţile oamenilor care ne înconjoară îşi pun amprenta asupra emoţiilor noastre. Atunci când acestea declanşează o emoţie negativă puternică, cuvintele încep să iasă singure pe gură. Exploziile emoţionale creează bariere ce nu îi lasă pe oameni să asculte în mod eficient. „Tunăm şi fulgerăm“, fără să conştientizăm importanţa pauzei în care trebuie să respirăm, oferind creierului nivelul necesar de oxigen pentru a procesa mai uşor emoţiile noastre.Oamenii trebuie să facă alegeri conştiente dacă vor să fie percepuţi şi respectaţi de către cei din jurul lor. Dacă îşi pierd controlul emoţional nu vor pierde doar respectul celorlalţi, dar, mai important decât atât, vor pierde respectul pentru ei înşişi. Nu este nimic mai periculos decât acest lucru. Când devenim furioşi, putem încerca să rezolvăm problema sau să o ignorăm. Dacă alegem rezolvarea situaţiei, putem evita repetarea acesteia. Depinde de fiecare cum răspunde la situaţiile în care se află. Acesta are în propriile mâini controlul şi capacitatea de a se stăpâni şi de a câştiga respectul şi încrederea celorlalţi.Atunci când suntem încercaţi de emoţii puternice, ne concentrăm asupra propriilor trăiri. Acest lucru nu ne permite să vedem sau să recunoaştem sentimentele, drepturile, gândurile şi valorile pe care ceilalţi le au. Încercaţi pe viitor să ţineţi cont şi de cei de lângă voi. Acceptaţi ceea ce alţii cred şi simt, fără să o luaţi ca pe o ofensă personală. Dacă ei văd lucrurile dintr-o altă perspectivă, nu înseamnă că este greşit.Cele mai multe ori reacţionăm pentru că ne simtim ofensaţi, deşi se poate întâmpla să fi înţeles greşit sau să nu fi avut acces la întreaga informaţie. Printr-o reacţie necontrolată, putem deteriora relaţiile cu cei din jurul nostru. Înainte de a reacţiona puneţi întrebări obiective, în încercarea de a căuta clarificarea lucrurilor. În acest fel veţi şti ce s-a întâmplat cu adevărat, fără să existe posibilitatea unei neînţelegeri.Încercaţi să vedeţi punctul de vedere al celuilalt. Dacă priviţi cu atenţie, puteţi învăţa de fapt ceva despre voi înşivă, care ar putea fi declanşatorul stărilor de emoţie. Oportunităţile de dezvoltare cresc atunci când sunteţi dispuşi să învăţaţi, să creşteţi şi să vă deschideţi mintea. Dacă nu putem lua în considerare punctul de vedere al celuilalt, nu putem creşte, acest lucru limitându-ne susccesul în tot ceea ce facem.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)