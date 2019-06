Epava unei nave din timpul Imperiului Roman, descoperită în Europa, în apropierea unei populare stațiuni turistice

Epava unei nave romane a fost descoperita in largul coastelor unei populare statiuni din estul Ciprului, Protaras, renumita pentru plajele sale.



Conform unui anunt facut de ministerul cipriot al Antichitatilor, epava se odihnea pe fundul marii, nu departe de locul in care se imbaiau turistii, arata LiveScience.

In plus, este "prima epava din perioada romana ramasa neatinsa descoperita pana acum in Cipru".

A fost gasita si incarcatura sa, constand in amfore folosite pentru pastrarea vinurilor si uleiului de masline, cel mai probabil din Siria si Cilicia, o regiune de coasta din sudul Turciei de astazi.

Epava a fost gasita de Spyros Spyrou si Andreas Kritiotis, doi scafandri voluntari care colaboreaza cu o echipa de arheologi de la Universitatea din Cipru.

Alte epave de pe vremea Imperiului Roman au mai fost gasite in Israel, Egipt si Italia.