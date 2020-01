ERAU BEȚI și unul conducea mașină. Au dat vină unul pe altul și au SCĂPAT amândoi

La pronuntarea unei condamnari, instanta trebuie sa-si intemeieze convingerea asupra vinovatiei inculpatului pe probe sigure, certe si decisive, iar in cauza probele in acuzare lasa loc unei nesigurante in privinta vinovatiei inculpatului.

Astfel motiveaza Judecatoria Botosani o decizie de achitare in cazul a doi barbati judecati pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice si respectiv incredintarea masinii unei persoane aflata sub influenta alcoolului.

La finalul procesului, instanta nu a putut stabili cine era la volanul autoturismului, dupa ce inculpatii au dat vina unul pe altul. Asa ca judecatorii au aplicat regula potrivit careia orice indoiala este in favoarea inculpatului (in dubio pro reo - n.red.).

"Regula in dubio pro reo constituie un complement al prezumtiei de nevinovatie, un principiu institutional care reflecta modul in care principul aflarii adevarului, consacrat in art. 3 Cod Penal, se regaseste in materia probatiunii.

Inainte de a fi o problema de drept, regula in dubio pro reo este o problema de fapt. Infaptuirea justitiei penale cere ca judecatorii sa nu se intemeieze in hotararile pe care le pronunta pe posibilitate, ci pe certitudinea dobandita pe baza de probe decisive, complete, sigure, in masura sa reflecte realitatea obiectiva, fapta supusa judecatii," motiveaza Judecatoria Botosani.

Decizia a fost contestata de procurori, iar ultimul cuvant il vor avea judecatorii de la Curtea de Apel Suceava.

Scaunul soferului era gol

Intregul caz a fost prezentat de Monitorul de Botosani. Protagonistii povestii sunt Constantin B. (59 de ani) si Romica A. (34 de ani), care in seara zilei de 21 februarie 2016 au cumparat 100 de kilograme de peste de la Dracsani, dupa care au inceput sa bata judetul incercand sa-l vanda.

Au plecat cu un Ford Mondeo, primul fiind sofer, iar celalalt doar afacerist, asta pentru ca nu avea permis de conducere. In masina se afla si o tanara, concubina celui din urma, ea ramanand pe bancheta din spate.

La intoarcere, ei s-au intersectat cu un echipaj de politie, care i-a oprit pentru verificari, masina avand deficiente la sistemul de iluminare. Doar ca Fordul nu a tras imediat pe dreapta, chiar in dreptul masinii de politie, ci a mai rulat cativa metri. Asa se face ca, in momentul in care politistii au ajuns langa autoturism, ei au gasit scaunul soferului liber.

Prins cu piciorul intre scaune

In schimb, Constantin B. era cu un picior intre scaunele din fata si cu celalalt in spatiul dintre banchete, iar Romica A. pe scaunul din dreapta fata. Presupunand ca la volan ar fi fost primul barbat, care incerca sa se sustraga, politistii l-au verificat cu etilotestul pe Constantin B., si intrucat rezultatul a indicat o imbibatie de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat, a fost dus la spital, unde i-au fost recoltate probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei, buletinul de analiza toxicologica aratand o alcoolemie de 1,40 g pe litru la prima proba si 1,20 g/l - la proba a doua.

Cum ancheta a scos la iveala ca cei doi barbati au baut impreuna, iar autoturismul era al lui Romica A., procurorii i-au trimis pe ambii in judecata, Constantin B. fiind acuzat de conducere in stare de ebrietate, iar amicul lui de incredintarea masinii unei persoane aflate sub influenta alcoolului.

Procesul a durat 2 ani

In timpul procesului, care a durat aproape doi ani, niciunul dintre cei doi barbati nu a recunoscut ca a fost la volan si au dat vina unul pe celalalt.

In plus, tanara care se afla in masina, dupa ce la politie a declarat ca la volan se afla Constantin B., in instanta s-a razgandit, si a aratat ca la volan era de fapt Romica A. Cei doi barbati ar fi facut rocada pana la aparitia politistilor.

Pentru a lamuri situatia, judecatorii i-au chemat ca martori in proces si pe cei doi politisti care au oprit Fordul in noaptea cu pricina. Doar ca nici ei nu au putut spune cu certitudine cine era la volan.

Unul dintre agenti a precizat ca, dupa parerea sa, nu ar fi existat posibilitatea, autoturismul fiind in miscare, varsta, conditia fizica a celor doi, sa-si schimbe locurile intre ei. Totusi, el a explicat ca nu a putut sa observe cine era la volan, in momentul in care masina a trecut pe langa ei.

Sentinta: achitare

Concluzia instantei, conform probatoriului administrat, "nu se poate stabili cu certitudine daca in seara de 21.02.2016 inculpatul Constantin B. ar fi fost cel care a condus autoturismul marca Ford Mondeo, existand posibilitatea ca autoturismul sa fi fost condus de catre inculpatul Romica A., motiv pentru care instanta urmeaza a dispune achitarea acestuia in temeiul art. 16 lit. c) Cod pr. Penala."

Este vorba de prevederea potrivit careia "nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea."

Achitare a primit si Romica A., judecat pentru incredintarea masinii unei persoane aflate sub influenta alcoolului.

"Pe de alta parte, avand in vedere solutia de achitare dispusa in cazul inculpatului Constantin B., infractiunea pentru care este judecat inculpatul Romica A. fiind practic in stransa corelatie cu aceasta, se impune si achitarea inculpatului Romica A., in cauza fiind incidente dispozitiile art. 16 alin. 1 lit. a) Cod penal."

Este vorba de prevederea potrivit careia "fapta nu exista."