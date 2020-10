Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

În preambulului programului său electoral, Igor Dodon se întreabă dacă are Republica Moldova viitor, cum va fi acesta, dacă va supraviețui Moldova ca stat independent, cum se va...

Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Provincia Idlib (nord-vest), cu trei milioane de locuitori, este dominată de gruparea jihadistă Hayat Tahrir al-Sham, dar alte grupări rebele, mai puţin influente, sunt de asemenea active în zonă. Un armistiţiu decretat în martie în urma unui acord ruso-turc a stopat o nouă ofensivă a regimului Assad, care reuşise în câteva luni să ocupe câteva mici teritorii care îi scăpau de sub control.

În cursul ofensivei de acum un an, cu sprijinul rebelilor sirieni, Turcia a preluat controlul asupra unui teritoriu frontalier cu o lungime de 120 km şi o adâncime de circa 30 de km în nord-estul Siriei de la miliţia kurdă Unităţile de Apărare a Poporului (YPG), pe care Ankara o consideră grupare teroristă. Această incursiune a fost condamnată pe larg de către aliaţii occidentali ai Ankarei, întrucât YPG era principala componentă a Forţelor Democratice Siriene (FDS) care a ajutat coaliţia internaţională condusă de SUA să învingă gruparea jihadistă Statul Islamic în Siria.

Grupări rebele pro-Ankara au bombardat poziţii ale regimului sirian în provincie, ucigând 15 combatanţi loialişti, ca represalii la raidurile ruseşti, potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDO). În acelaşi timp, Erdogan a ameninţat miercuri cu o nouă ofensivă în Siria, dacă militanţii kurzi nu sunt eliminaţi de la graniţa turco-siriană, susţinând că Ankara are dreptul legitim să acţioneze din nou, potrivit Reuters. "Dacă teroriştii nu sunt eliminaţi, aşa cum ni s-a promis, avem dreptul legitim să ne mobilizăm încă o dată", a afirmat preşedintele turc, într-un discurs susţinut în faţa parlamentarilor din partidul său AKP în legislativul ţării.

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

