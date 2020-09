Erdogan ameninţă Grecia și Cipru: Fie vor înţelege limbajul diplomaţiei, fie pe teren, cu experienţe dureroase

Un oficial militar, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a declarat că desfăşurarea este o mişcare regulată a forţelor armate şi care nu are legătură cu tensiunile cu Grecia.

„Vor înţelege că Turcia are puterea politică, economică şi militară pentru a rupe hărţile şi documentele impuse”, a adăugat Erdogan, referindu-se la zonele marcate de Grecia şi Cipru drept zonele lor economice maritime.

Turcia și Grecia sunt implicate de mai multe săptămâni într-un conflict pentru resursele naturale din Mediterana și controlul asupra perimetrelor de explorare. Turcia are tensiuni și cu Cipru din acelaşi motiv.

