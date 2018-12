Eroii Centenarului Marii Uniri: Nicolae Soltuz – 154 ani de la naștere

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Varza este bogată în fibre alimentare, are puţine calorii, multe minerale şi vitamine şi ajută să slăbim natural .

După 1918 îl găsim primar al or. Soroca până la 1924. Este inclus în faimosul dicţionar „Figuri contemporane din Basarabia” editat în 1938, deja pensionar. A decedat la 25 iunie 1940, fără a cunoaşte locul lui de veci dar şi alte informaţii necesare intregirii portretului. A fost căsătorit cu nobila Ecaterina Vasilievna (n. Tinica), cu care au avut patru copii: fiii Constantin, născut la 16 decembrie 1901 şi Serghei n. la 28 iunie 1905 şi fiicele Claudia, n. la 3 martie 1906 (decedată prematur) şi Maria n. la 17 iulie 1913.

La 16 decembrie 1899, cu unanimitate de voturi, Nicolae Soltuz a fost ales membru al primăriei Soroca, iar la 29 ianuarie 1900, este desemnat în funcţia de primar interimar al oraşului. Menţionăm că din acea dată, din trei în trei ani, Nicolae Soltuz avea să acceadă în această postură la fel cu unanimitate de voturi, deţinând un record printre primarii de capitale de judeţe de, cel puțin 24 de ani. La 21 iunie 1912 a fost ales cetățean de onoare a or. Soroca.

Nicolae Soltuz s-a născut la 21 decembrie 1864 în or. Soroca. Îşi face studiile la Şcoala judeţeană din Soroca pe care o termină în anul 1884. Din acel an, printr-o decizie a preşedintelui Congresului Judecătorilor de pace din judeţul Soroca din 12 iulie 1884 este numit portărel pe lângă această instituţie, mai întâi în sectorul II al judeţului, apoi în sectorul I, funcţie în care activează până la 1 septembrie 1892. Următorii şapte ani este în serviciul Departamentului de poliţie din judeţul Soroca, în funcţia de inspector.

Printre deputaţii Sfatului Ţării, deopotrivă cu partioţii înflăcăraţi cunoscuţi şi până la 1917 pentru asipraţiile lor naţionale, au fost nume care, s-ar părea, că nu trebuia să adere la partida naţională (cu regret am avut şi din aceştia, ce-i drept, mai puţini), întrucât ei toată viaţa lor au activat în administraţia rusească, au deţinut funcţii din cele mai înalte, asigurându-şi, dacă vreţi, un anumit confort, aşa încât schimbările nu le-ar fi fost prielnice. Ei bine, la ceasul deşteptării din anii 1917-1918, majoritatea dintre conaţionalii noştri nu au pus problema astfel, ei au aderat la cauza sfântă a basarabenilor. Unul dintre ei a fost Nicolae Soltuz.

