Eroii Centenarului Marii Uniri: Nicolae Soltuz – 155 ani de la naștere

Crăciunul este una dintre cele mai îndrăgite sărbători creștine, mai ales în contextul în care acesta este marcat de două ori pe an, spune un sondaj realizat de compania Magenta Consulting.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Un studiu publicat de New England Journal of Medicine susține că oamenii de știință au dezvoltat un medicament care poate trata leucemia mieloidă cronică, fără reacțiile adverse provocate de tratamentele aplicate până în prezent.

Preoții recomandă rugăciune în data de 15 decembrie, ziua în care este prăznuit în fiecare an Sfântul Mucenic Elefterie din cetatea Romei. În tradiția românească, acest sfânt este respectat cu precădere de femei, dar nu numai.

Rusia a distribuit substante dopante sportivilor săi și și-a sărbătorit triumfal medaliile de aur, ca și cum erau trofee de război. Sarbatoarea, confiscata de masina de propaganda a statului, s-a transformat rapid in isterie antioccidentala. Jocurile Olimpice de la Sochi în...

După 1918 îl găsim primar al or. Soroca până la 1924. Este inclus în faimosul dicţionar „Figuri contemporane din Basarabia” editat în 1938, deja pensionar. A decedat la 25 iunie 1940, fără a cunoaşte locul lui de veci dar şi alte informaţii necesare intregirii portretului. A fost căsătorit cu nobila Ecaterina Vasilievna (n. Tinica), cu care au avut patru copii: fiii Constantin, născut la 16 decembrie 1901 şi Serghei n. la 28 iunie 1905 şi fiicele Claudia, n. la 3 martie 1906 (decedată prematur) şi Maria n. la 17 iulie 1913.

La 16 decembrie 1899, cu unanimitate de voturi, Nicolae Soltuz a fost ales membru al primăriei Soroca, iar la 29 ianuarie 1900, este desemnat în funcţia de primar interimar al oraşului. Menţionăm că din acea dată, din trei în trei ani, Nicolae Soltuz avea să acceadă în această postură la fel cu unanimitate de voturi, deţinând un record printre primarii de capitale de judeţe de, cel puțin 24 de ani. La 21 iunie 1912 a fost ales cetățean de onoare a or. Soroca.

Nicolae Soltuz s-a născut la 21 decembrie 1864 în or. Soroca. Îşi face studiile la Şcoala judeţeană din Soroca pe care o termină în anul 1884. Din acel an, printr-o decizie a preşedintelui Congresului Judecătorilor de pace din judeţul Soroca din 12 iulie 1884 este numit portărel pe lângă această instituţie, mai întâi în sectorul II al judeţului, apoi în sectorul I, funcţie în care activează până la 1 septembrie 1892. Următorii şapte ani este în serviciul Departamentului de poliţie din judeţul Soroca, în funcţia de inspector.

Printre deputaţii Sfatului Ţării, deopotrivă cu partioţii înflăcăraţi cunoscuţi şi până la 1917 pentru asipraţiile lor naţionale, au fost nume care, s-ar părea, că nu trebuia să adere la partida naţională (cu regret am avut şi din aceştia, ce-i drept, mai puţini), întrucât ei toată viaţa lor au activat în administraţia rusească, au deţinut funcţii din cele mai înalte, asigurându-şi, dacă vreţi, un anumit confort, aşa încât schimbările nu le-ar fi fost prielnice. Ei bine, la ceasul deşteptării din anii 1917-1918, majoritatea dintre conaţionalii noştri nu au pus problema astfel, ei au aderat la cauza sfântă a basarabenilor. Unul dintre ei a fost Nicolae Soltuz.

