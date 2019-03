Eroul Nataliei Morari, recidivistul Grigorciuc, care l-a atacat pe Sergiu Sîrbu, a dat foc drapelului românesc

Astăzi are loc prima ședință de constituire a noului Parlament, ales de popor pe 24 februarie. Cu această ocazie, liderii blocului ACUM au decis să organizeze o acțiune cu participarea susținătorilor lor. Astfel, în jurul orei 12.00, în fața clădirii Parlamentului...

Amânarea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană este doar un ”plasture” dacă problemele de profunzime rămân nerezolvate, a declarat joi șefa districtului financiar City Of London, Catherine McGuinness, citată de Reuters.

După acest gest barbar, nu a lipsit reacția liderului PPDA, Andrei Năstase. În loc să condamne ferm agresiunea extremistului de la Antifa față de colegul său din Parlament, Sergiu Sîrbu, Năstase a încercat să o justifice, declarând că poporul moldovenesc s-a abrutizat. Autoidentificarea liderului PPDA cu păturile sărace ale populației este cel puțin stranie, în condițiile în care presa a scris că are 11 case, mai multe limuzine de lux și sute de mii de euro în conturi.

