Eseul - formă de evaluare în instituțiile de învățământ superior din SUA

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

În ultimele zile am fost abordat de foarte mulți cetățeni de-ai noștri de peste hotare cu solicitarea insistentă de a-i ajuta să revină acasă, fie că e vorba de cei din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Marea Britanie sau din SUA și Canada. Situația este mult prea complicată...

Viitorii studenți trebuie să scrie eseuri încă la etape de pregătire pentru studiile universitare. Este vorba despre eseurile motivaționale. La diferite universități ele pot avea denumiri diferite, dar în esență au același scop. Ele permit aplicantului să se prezinte mai amplu, mai bine comisiei de admitere. De fapt, este primul contact și șansa pretendentului de a se face remarcat de membrii acesteia. În eseu el poate să dea dovadă de interes profesional, de maturitate personală. Aici el poate menționa abilitățile și experiențele achiziționate anterior, ce pot fi utile pentru studii. La fel poate menționa interesele și activitățile extracurriculare. Este foarte important ca textul să nu conțină greșeli gramaticale, de ortografie, pentru a da dovadă de un nivel înalt al culturii generale.Eseul motivațional este un criteriu important, unul din cele trei, în admiterea la instituțiile de învățământ superior.Eseul este pe larg folosit de profesorii la diferite materii de studiu, ca metodă de verificare și de evaluare a cunoștințelor studenților. Elaborarea eseurilor îi învață pe tineri să creeze texte coerente la un subiect dat. Aceștia au nevoie de studiere și înțelegere profundă a temei pentru a-și expune propriul punct de vedere pe marginea acesteia. În același timp are loc consolidarea cunoștințelor și îmbogățirea vocabularului specific pentru obiectul studiat. Se dezvoltă aptitudinile analitice și spiritul de observație. Elaborând eseuri, studenții învață să combine cunoștințele obiective acumulate cu propria opinie. Prin intermediul acestor lucrări profesorul poate să aprecieze nu doar cunoștințele acumulate de studenți, ci și să observe evoluarea lor intelectuală treptată, să urmărească formarea la tineri a abilităților de exprimare a propriei opinii - momentul cel mai dificil în elaborarea unui eseu.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)