Este numit „asasinul obezității” şi te ajută să slăbești trei kilograme în două zile

Aceasta reteta incredibila te poate ajuta sa slabesti 3 kilograme in doar 48 de ore. Iti accelereaza metabolismul, astfel incat sa arzi acele calorii in plus si sa elimini grasimea.





Prepara aceasta reteta si consum-o la o jumatate de ora dupa ce ai mancat sau dupa ce ai baut orice alt lichid dimineata.

Incearca sa mananci apoi in restul zile cereale integrale, fructe, legume si bei ceai fara zahar.





Ingrediente



Jumatate de litru de apa

4 catei de usturoi

4 rosii medii

6 linguri de suc de lamaie

6 cuburi de gheata

Mod de preparare



Amesteca bine toate ingredientele in blender pana cand ajungi l a consistenta dorita.

Licopenul din rosii actioneaza ca un antioxidanti, stimuland purificarea organismului si eliminarea toxinelor.

Sursa: girly.ro