„Este o biserică fără Putin, o biserică fără Kirill, dar cu Dumnezeu” – Ucraina a proclamat independența bisericii sale

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Marea Britanie şi Uniunea Europeană ar trebui să se pregătească pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul de la Londra nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat fostul premier laburist, Tony Blair.

Anterior Patriarhul ortodox rus Kiril a s-a plâns, într-o scrisoare adresată Papei Francisc şi ONU, dar şi preşedintelui francez Emmanuel Macron şi cancelarului german Angela Merkel de ”persecuţii” ale clerului şi ucrainenilor rămaşi sub tutela Moscovei.

Acest tânăr prelat, în vârstă de 39 de ani, puţin cunoscut publicului până acum, este considerat un apropiat al patriarhului Kievului, Filaret, excomunicat de Moscova, după care a fost reabilitat de către Patriarhia de la Constantipol, în octombrie . ”Conciliul Reunificării” viza să pună în aplicare hotărârea istorică a Constantinopolului, o figură de autoritate în lumea ortodoxă, care a autorizat Ucraina, în octombrie, să dispună de propria biserică, după 332 de ani sub tutela spirituală a puternicului său vecin.

Un consiliu de prelaţi ortodocşi ucraineni a înfiinţat sâmbătă o biserică independentă de sub tutela religioasă a Moscovei, o hotărâre istorică, vizând să asigure ”securitatea” şi ”independenţa spirituală” a ţării - şi totodată un simbol suplimentar al divorţului între cei doi vecini, relatează AFP.

