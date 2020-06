„Este un DEZASTRU” Șeful Secției COVID-19 de la Spitalul raional Cahul a DEMISIONAT și ACUZĂ conducerea

Șeful secţiei de COVID-19 de la Spitalul Raional Cahul, Anatolie Malcov, și-a depus ieri cererea de demisie din cauza condițiilor dezastruoase în care se află secția, iar potrivit acestuia, conducerea nu face nimic pentru a schimba situația. Anatolie Malcov spune că în prezent în spital există doar un medic care are grijă de pacienții bolnavi de Covid, iar instituția nu mai are nici medici, nici loc pentru a mai interna pacienții diagnosticați cu Covid.

Șeful demisionar al secţiei COVID-19 la Spitalul Raional Cahul a declarat că demisia lui este un strigăt de ajutor pentru a semnala cât de critică este situația în spital. Acesta a mai spus că timp ce două luni a fost nevoit să îngrijească de unul singur de 55 de pacienți, iar acest fapt nu îi permitea să consulte și să ajute suficient pacienții.

„Timp de două luni am avut grijă singur de 55 de pacienți cu Covid-19. Îi consultam zi de zi, le administram tratament. Noaptea secția rămâne fără medici, iar surorile medicale sunt nevoite să sune la cineva de la departamentul de triaj pentru consultații. Astăzi când am spus că mă voi adresa după ajutor, mi s-a spus că ori directorul dă interviu, ori nimeni altul. Când am propus planul meu de îmbunătățire a situației, mi s-a spus să scriu cerere sau să-mi dau demisia. Pentru mine alegerea a fost evidentă pentru că sper că după demisia mea cineva din medici va veni și va ajuta bolnavii, mai mulți medici și sunt de acord să ajut și eu, dar să nu lucrez în grabă și necalitativ. La moment este doar un singur medic la 50-55 de pacienți, această femeie trăiește în spital. Totodată este doar o soră medicală și o asistentă la toată secția”, a declarat Anatolie Malcov pentru ziuadeazi.md.

Ex-șeful mai spune că secția de Covid din spital nu este amenajată cum trebuie și că aceasta trebuie delimitată în zonă roșie, galbenă, și verde pentru a reduce riscul de infectări. Soluțiile lui de reorganizare a secției, însă, nu au fost acceptate de conducere, iar personalul și pacienții „se plimbă pe coridoare”.

„În secția Covid-19 a spitalului am început să lucrez la data de 8 martie. În prima perioadă era o regulă atunci când internam pacienții sau persoanele suspecte erau triate, acum în ultima săptămână după ce numărul de cazuri a crescut în raion, situația s-a schimbat. Avem câte 15-17 cazuri de infecție la zi, secția este plină. Am apelat directorul și i-am prezentat eventualele soluții de reorganizare a secției însă nu s-au luat în considerație. Ușile la saloane nu aveau lacăte, tot personalul umbla dintr-o parte în alta la un loc cu pacienții, se întâmpla un adevărat dezastru. Am înțeles că nu-mi pot îndeplini datoria ca să protejez personalu medical. În secție nu sunt nici ventilatoare. Pentru secție nu era preconizat un număr atât de mare de pacienți, nu mai sunt paturi”, a mai spus Malcov.

