Eşti COOL şi dacă vorbeşti CORECT: Cine-i „încrezut” şi nu „retrăieşte”

O tânără vedetă de la televiziunea autohtonă mărturisea cu francheţe într-o emisiune: „La început nu eram încrezută că voi putea face faţă”, lăsând să se înţeleagă că dificultăţile au fost depăşite şi acum ea este mai încrezută. În altă situaţie, un student afirma că este încrezut că va susţine examenul, iar un demnitar de stat spunea nu demult, tot la televiziune, că „oamenii trebuie să fie încrezuţi că li se va face dreptate”.



Toate afirmaţiile de mai sus sunt foarte şubrede din cauza folosirii inadecvate a adjectivului încrezut, pe care mulţi vorbitori îl folosesc fără să-i cunoască sensul. Iată care este semnificaţia acestui cuvânt, atestată în DEX: ÎNCREZÚT ~tă (~ţi, ~te) şi substantival (despre persoane) Care are o părere exagerată despre calităţile sale; plin de sine; mândru; fudul; falnic; semeţ; măreţ; îngâmfat; înfumurat. Prin urmare, ar reieşi că duduia vedetă ne asigura că la început nu era prea îngâmfată, înfumurată, dar cu timpul a devenit mai fudulă. La fel de aberantă este şi afirmaţia că oamenii sunt mândri, îngâmfaţi că li se va face dreptate.

Este evident că autorii acestor enunţuri au vrut să spună altceva, dar pentru a-şi reda ideile, ei au folosit un tipar străin, calchiind nişte structuri formate cu rusescul „уверенный”, pe care îl consideră echivalent cu românescul „încrezut”. Or, semnificaţiile şi, respectiv, cuvintele cerute de context sunt cu totul altele: „уверенный” înseamnă 1. Sigur, hotărât, ferm, neşovăitor (de ex. cu mână sigură); 2. Sigur, convins, încredinţat (de ex., a fi ferm convins; a fi sigur de succes; a fi sigur de cineva; fiţi sigur).





Mulţi vorbitori basarabeni mai spun că, de exemplu, la examene, la vreun concurs ori cu alte ocazii, „retrăiesc” – „tare am retrăit atunci, pentru că nu eram încrezut că voi ajunge în final” sau „nu retrăiţi, că totul va fi bine”, „eu retrăiesc pentru copii” ş.a., având în vedere, de fapt, semnificaţiile rusescului „переживать”. Acestea însă trebuie redate prin alte cuvinte – a avea emoţii, a avea trac, a-şi face griji, a se nelinişti, a se frământa, a se îngrijora ş.a.

Iar sensul verbului din exemplele de mai sus este cu totul altul, şi anume: A RETRĂÍ, retrăiesc, vb. IV. Tranz.; a simţi intens ceea ce a mai simţit o dată; a avea impresia că trece prin aceleaşi întâmplări prin care a mai trecut o dată; a trăi/a simţi ceva din nou. Deci am putea spune că „am retrăit farmecul acelei zile de neuitat”, „am retrăit emoţiile de la premieră” ş.a.m.d., referindu-ne la ceea ce s-a întâmplat în trecut.

ARHIVA TIMPUL

5 august 2011